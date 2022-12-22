Новосибирская компания выполнит капитальный ремонт участка Чуйского тракта

Александр Киселев
 
Новосибирская компания выполнит капитальный ремонт участка Чуйского тракта
Фото: alt.rosavtodor.gov.ru

Стал известен подрядчик для капитального ремонта дорожного участка Чуйского тракта. Стартовая цена контракта составила 1,3 млрд. рублей.

Краевое государственное казенное учреждение управления автомобильных дорог Алтайского края (подразделение министерства транспорта Российской Федерации) назначило на эти работы АО «Новосибирскавтодор». Ремонт пройдет на участке протяженностью 9 километров на автомобильной дороге Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск-Барнаул-Горно-Алтайск-граница с Монголией.

Подрядчик обязан завершить работы до 2024 года. Источником финансирования является федеральный бюджет.

Одной из главных задач данного проекта станет увеличение числа полос с 2-х до 4-х на каждую сторону движения. В перспективе это позволит в значительной степени разгрузить дорожный трафик.

Ранее мы сообщали, что конкурс на лизинговую поставку в Новосибирск 120 троллейбусов выиграло АО «Сбербанк Лизинг».

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