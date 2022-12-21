Согласно информации на сайте Госзакупок конкурс на лизинговую поставку в Новосибирск 120 троллейбусов, объявленный в начале декабря 2022 года муниципальным предприятием «Горэлектротранспорт», выиграло АО «Сбербанк Лизинг». Стоимость этого контракта составит 4,99 миллиарда рублей, срок исполнения — до 31 декабря 2027 года.

Как ранее рассказал «Континенту Сибирь» заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Михаил Никулин, на сегодняшний день троллейбусный парк Новосибирска, насчитывающий 300 троллейбусов, изношен на 99%. В ближайшие годы его запланировано обновить на 60%. 58 новых машин будут поставлены по программе “Безопасные качественные дороги”, а ещё 120 будут взяты в лизинг.

Напомним, что в начале декабря новосибирские власти объявили конкурс по поиску подрядчиков на проведение перевозок по 12 троллейбусным маршрутам.