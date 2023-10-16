Новосибирский метрополитен объявил конкурс на поиск подрядчика по капремонту системы освещения на станции «Заельцовская». Информация об аукционе начальной стоимостью 8,67 миллиона рублей доступна на портале госзакупок.

Конкурс на капитальный ремонт сетей освещения пассажирской зоны станции «Заельцовская» был размещен на портале в минувшую пятницу 13 октября. Подать заявки на участие в нем все желающие могут до 31 октября, торги пройдут спустя неделю, а итоги закупки должны подвести 9 ноября этого года.

Потенциальному подрядчику предстоит отремонтировать осветительные приборы на пассажирской платформе, подплатформенном участке и служебно-технических помещениях «Заельцовской». Отдельно отмечается, что работы должны производиться в ночное время с 01:00 до 05:00 и только в рабочие дни. Все предусмотренные контрактом работы должны быть выполнены не позднее 10 апреля 2024 года. Начальная (максимальная) цена контракта — 8 670 681 рублей.

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