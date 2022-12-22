22 декабря в Томской области депутатами Законодательной думы принят основной финансовый документ на 2023 год. В соответствии с ним объем доходов региона составляет 104,93 миллиарда рублей, а расходная часть — 99,97 миллиарда рублей. Таким образом бюджет Томской области на следующий год будет иметь положительное сальдо, при этом профицит составит — 5 миллиардов рублей.

Доходная часть бюджета, помимо налоговых и неналоговых поступлений, предусматривает безвозмездные перечисления из федерального бюджета на сумму 28,47 миллиарда рублей.

Основные статьи расходов бюджета Томской области на 2023 год распределены следующим образом: на национальную экономику — 17,26 миллиарда рублей (из них на сельское хозяйство и рыболовство — 1,97 миллиарда), на развитие дорожной сети — 12,69 миллиарда рублей, на ЖКХ — 5,77 миллиарда рублей, на образование — 27,15 миллиарда, на здравоохранение — 7,64 миллиарда и на социальную политику — 23,82 миллиарда.

Напомним, что накануне депутаты Законодательного собрания Новосибирской области в третьем окончательном чтении приняли дефицитный бюджет региона на 2023 год. Объем доходов в нем составляет 256,97 миллиарда рублей, расходов — 305,28 миллиарда, соответственно, дефицит — 45,31 миллиарда.