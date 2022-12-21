Председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив о принятии областного бюджета: «Мы умеем находить компромисс»

Заксобрание Новосибирской области приняло финальную версию областного бюджета. По мнению спикера Заксобрания Андрея Шимкива, обсуждение проекта бюджета было тяжелым, а на депутатов пытались оказывать влияние. При этом всем удалось прийти к компромиссу.

21 декабря депутаты Законодательного собрания Новосибирской области в третьем окончательном чтении приняли бюджет региона на 2023-2025 годы. В перерыве сессии председатель Заксобрания Андрей Шимкив рассказал журналистам, что 2022 год оказался тяжелым.

«Много было обсуждений концессий, государственно-частных партнерств, реализуемых на территории области – эта работа вызвала широкий общественный резонанс. Напряженное было обсуждение, почти все депутаты в нем участвовали и задавали свои вопросы исполнительной власти. Уверен, что в итоге важно приходить к общим решениям. Самое главное, чтобы найденные решения позитивно влияли на развитие территории», — сообщил Шимкив журналистам.

По мнению председателя регионального парламента, всегда найдутся люди, которые будут пытаться оказывать влияние на мнение депутатов. Шимкив считает, что это часть нормального рабочего процесса.

«Но мы умеем находить компромисс – всегда так было и так будет. Каждый может свою точку зрения высказать, партии и фракции отстаивают свое мнение. Но как голосовали по бюджету, вы видели. Поверьте, единогласно – не значит равнодушно. Это не повод говорить, что депутаты только кнопки нажимают. Активное обсуждение идет на комитетах, в рабочих группах, резкие вопросы звучат и на сессиях – мы все обозначаем свои точки зрения и приоритеты. Я благодарен коллегам за понимание и профессиональный, иногда даже чересчур профессиональный подход и по экономическим, и по социальным вопросам. Надеюсь, что эту марку и дальше будем держать», – подчеркнул Андрей Шимкив.

Ключевой задачей депутатов, по словам Шимкива, является контроль за эффективностью расходования бюджета. Заксобрание и на грядущие годы не будет отступать от принципа рациональности и сбалансированности доходов и расходов. В конце 29-ой сессии спикер призвал коллег по Заксобранию наладить работу с семьями мобилизованных, добавив при этом, что желает «всем нам – победы!».