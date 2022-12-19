Назначен новый глава инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области

Алёна Золотова
 
Назначен новый глава инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области
Фото Михаила Перикова

Представлен новый глава госинспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области. Им стала бывшая замминистра ЖКХ и энергетики региона.

На оперативном совещании 19 декабря губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил, что с 15 декабря новым главой государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области назначена Елена Макавчик. 

С 2016 года Макавчик была заместителем министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области.

Напомним, что до ноября 2022 года эту должность занимала Елена Медведева.

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