Назначен новый глава инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области

Представлен новый глава госинспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области. Им стала бывшая замминистра ЖКХ и энергетики региона.

На оперативном совещании 19 декабря губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил, что с 15 декабря новым главой государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области назначена Елена Макавчик.

С 2016 года Макавчик была заместителем министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области.

Напомним, что до ноября 2022 года эту должность занимала Елена Медведева.