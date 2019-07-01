Новым начальником госинспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области стала Елена Медведева

Губернатор Андрей Травников во время оперативного совещания представил принятые им кадровые решения. Госинспекцию по охране объектов культурного наследия Новосибирской области возглавила Елена Медведева.

По информации пресс-службы правительства НСО, Андрей Травников во время оперативного совещания представил нового начальника государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области. Пост руководителя заняла Елена Медведева.

В 2018-2019 годах она находилась в должности заместителя начальника инспекции — начальника отдела госконтроля в сфере охраны объектов культурного наследия региональной государственной инспекции. Затем стала заместителем начальника инспекции — начальником отдела госконтроля в сфере охраны объектов культурного наследия государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области.

Елена Медведева родилась в 1972 году в городе Зима Иркутской области. В 1996 закончила Иркутскую государственную экономическую академию, в 2005 — Иркутский государственный университет имени А.А. Жданова.

Общий трудовой стаж — 24 года. С 2015 Елена Медведева работала в отделе градостроительных планов и рассмотрения проектов, затем в отделе реконструкции главного управления архитектуры и градостроительства мэрии Новосибирска. Была консультант-юристом отдела госконтроля в сфере охраны объектов культурного наследия.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что в конце января 2019 года руководитель управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области Александр Кошелев подал в отставку. Его полномочия прекращаются с 8 февраля.

Стоит отметить, что в октябре 2018 года губернатор Андрей Травников упразднил управление по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области и передал его функции министерству культуры. Позднее, на брифинге, глава региона сказал, что с руководителем управления придется расстаться, так как орган власти, как отдельное подразделение, исчезает.

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