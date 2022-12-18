Следственный комитет РФ принял решение не проводить проверку по факту скандального высказывания директора вещания RT на русском языке Антона Красовского об украинских детях. Привлечь к ответственности журналиста ранее призывал депутат Госдумы РФ от Новосибирской области Дмитрий Савельев.

В Следственном комитете РФ по Москве не будут проверять высказывание телеведущего Антона Красовского, в котором он призывал «топить» и «жечь» украинских детей. Об этом накануне в социальной сети ВКонтакте сообщил депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин. К посту депутат прикрепил ответ на своё письмо главе СК РФ Александру Бастрыкину.

Напомним, 21 октября во время интервью с писателем Сергеем Лукьяненко для программы «Антонимы» телеканала RT, журналист и глава дирекции вещания телеканала на русском языке Антон Красовский заявил, что детей нужно «топить» и «жечь» за слова об «оккупации» Украины Россией. Позже телеведущий записал ролик с извинениями.

После публикации каналом RT интервью, высказывание Красовского резко осудил депутат Госдумы РФ от Новосибирской области Дмитрий Савельев. Парламентарий назвал произошедшее «преступлением» и призвал правоохранителей отреагировать на него «предельно жестко».

«Высказывание Антона Красовского – это чудовищная провокация, это слова врага России, ненавидящего все живое. На мой взгляд, каждый звук этого высказывания – преступление. Человек, совершивший подобное, по своей разрушительности мало с чем сравнимое действие, должен быть немедленно задержан и в кратчайшие сроки осужден по максимальной строгости закона. Человек, произнесший такие слова, как «топить детей», «забивать в хату и сжечь», на мой взгляд, предал всех нас, предал Родину, народ, сражающийся за право на жизнь для российского и украинского народов, а по большому счету – за право на свободную жизнь для всей нашей цивилизации. Он преподнес в дар врагу не просто какое-то информационное оружие, он подарил ему настоящую информационную ядерную бомбу. И такое нужно карать немедленно и предельно жестко», — говорится в сообщении депутата, направленном в СМИ его пресс-службой.

Однако, несмотря на публично высказанное мнение и призывы парламентария, в Следственном комитете РФ, а конкретно, в ГСУ СК России по г. Москве, не нашли в речи телеведущего «вопросов, относящихся к компетенции» ведомства — как следует из официального ответа московскому депутату Евгению Ступину.

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