Бывший учитель новосибирской школы получил административный протокол после вечеринки с алкоголем для подростков

В Новосибирской области возбуждено дело об административном правонарушении в отношении учителя, работавшего в школе региона. В честь своего увольнения педагог организовал вечеринку для подростков, где употреблялись алкогольные напитки.

Административное дело в отношении 25-летнего педагога заведено по ч. 1 ст. 6.10 КоАП РФ — «вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ», сообщили «Континенту Сибирь» в ГУ МВД по Новосибирской области 15 декабря.

По данным местных СМИ, мужчина преподавал историю в школе Черепаново. Он был направлен туда из Москвы по программе «Учитель для России», однако после года работы решил уволиться. К своему уходу педагог приурочил вечеринку, которую организовал у себя дома для своих бывших учеников 7-11 классов.

Мероприятие затянулось до поздней ночи, когда к учителю пришла обеспокоенная мама одной из школьниц. Она выяснила, что праздник сопровождается распитием спиртного, и вызвала полицию.

«В отношении двух несовершеннолетних 2005 года рождения составлены административные протоколы по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ — «потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом», — также рассказали в ГУ МВД по региону.

Кроме того, к административной ответственности привлекли законных представителей двух подростков. Им вменили ст. 20.22 КоАП РФ — «нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ».

Материалы, касающиеся школьников, рассмотрит комиссия Черепановского района по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Ситуацией также заинтересовался Следственный комитет России. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю управления в Новосибирской области Виталию Зарипову предоставить доклад о произошедшем. Как отметили в СКР со ссылкой на СМИ, на вечеринке могли применяться также запрещённые препараты, а школьники делали фото с некой «запрещённой символикой».

Напомним, что после внимания общественников в Новосибирске отметили второй молодёжный концерт в лофт-парке «Подземка».