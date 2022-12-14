Сибирский НИИ примет участие в создании сверхзвукового пассажирского самолёта

Сибирский научно-исследовательский институт авиации (СибНИА) имени С. А. Чаплыгина планирует создать демонстрационную модель российского пассажирского сверхзвукового самолёта. Работы предполагается начать уже в 2023 году.

В рамках создания отечественного пассажирского сверхзвукового самолёта СибНИА создаст демонстрационную модель авиалайнера и проведёт лётные испытания, сообщил директор института Владимир Барсук на пресс-конференции 14 декабря.

«На следующий год планируется работа над сверхзвуковым гражданским самолётом, в котором институт тоже будет принимать участие в части создания демонстраторов технологии, проверки этих демонстраторов», — рассказал он в пресс-центре ТАСС в среду.

По словам директора учреждения, в конструкции воздушного судна будет использовано крыло с пониженным звуковым ударом. Летающую лабораторию планируется развернуть на базе лёгкого самолёта, например, МИГ-29.

Контракт на проведение работ предполагается подписать в 2023 году. Создание разработки займёт два-три года.

О необходимости создания российского пассажирского сверхзвукового самолёта, позволяющего существенно сократить время перелёта, в начале текущего года сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. До относительно недавнего времени единственными сверхзвуковыми авиалайнерами для регулярных пассажирских перевозок были «Конкорд», выведенный из эксплуатации в 2023 году, и отечественный ТУ-144, последний пассажирский рейс которого состоялся в 1978 году.

Многие авиастроители пытаются создать собственные варианты аналогичного воздушного судна. Один из недостатков проектирования – чрезмерная генерация шума при взлёте и из-за звуковых ударов во время полёта.

Напомним, что летом прошлого года самолёт СибНИА экстренно приземлился в Перми из-за возможного отказа двигателя.