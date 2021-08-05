Самолёт новосибирского НИИ экстренно сел в Перми из-за возможного отказа двигателя

Самолёт Ан-12м, летевший рейсом Иваново-Нижневартовск, экстренно приземлился в международном аэропорту Перми «Большое Савино». Воздушное судно принадлежит Сибирскому научно-исследовательскому институту авиации имени Чаплыгина (СибНИА).

Инцидент произошёл 4 августа в 14.58 по местному времени. Самолёт приземлился в штатном режиме, находившиеся на борту 8 членов экипажа не пострадали.

Как сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ, рассматривается версия об отказе двигателя.

По информации Уральской транспортной прокуратуры, после сообщения командира воздушного судна об экстренном посадке в связи с отказом одного из двигателей в аэропорту был объявлен сигнал тревоги, а к месту приземления самолёта направлена аварийно-спасательная команда.

«На место происшествия выехали следователи, проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства и причины происшествия», — сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Напомним, в конце июня в новосибирском аэропорту «Толмачёво» экстренно приземлился самолёт, летевший из Красноярска в Сочи.