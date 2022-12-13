Новосибирский предприниматель приобрел 15 объектов красноярского военно-строительного управления

Алёна Золотова
 
Новосибирский предприниматель приобрел 15 объектов красноярского военно-строительного управления
Фото unsplash.com

Бизнесмен из Новосибирска приобрел 15 объектов градообразующего предприятия Железногорска (Красноярский край), находящегося в стадии банкротства. Ранее компания занималась строительством завода «Сибэлектросталь».

Индивидуальный предприниматель из Новосибирска Сергей Сартаков приобрел 15 объектов ФГУП «Главное военно-строительное управление №9» (далее — ГВСУ №9). Предприятие находится в стадии банкротства, имущество выставлено на торги.

Известно, что Сартаков за нежилые здания и оборудование предложил 75 млн рублей при начальной цене 70,3 млн рублей. Вторым участником было московское АО «Вторстройресурсы».

ГВСУ №9 являлось градообразующим предприятием Железногорска. Военно-строительное управление занималось строительством завода «Сибэлектросталь», объектов аэропортов Черемшанка и Емельяново (Красноярский край), объектов АПК и др. В апреле 2019 года ГВСУ №9 не удалось доказать в суде возможность погасить задолженность перед кредиторами. В 2020 году принято решение ввести предприятие в стадию банкротства, к этому моменту требования кредиторов приблизились к 4,7 млрд рублей.

Напомним, что ранее прокуратура Барнаула обнаружила фирму-однодневку, которая была задействовала в финансовой схеме по оптовой продаже леса.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту [email protected] или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  