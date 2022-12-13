Новосибирский предприниматель приобрел 15 объектов красноярского военно-строительного управления

Бизнесмен из Новосибирска приобрел 15 объектов градообразующего предприятия Железногорска (Красноярский край), находящегося в стадии банкротства. Ранее компания занималась строительством завода «Сибэлектросталь».

Индивидуальный предприниматель из Новосибирска Сергей Сартаков приобрел 15 объектов ФГУП «Главное военно-строительное управление №9» (далее — ГВСУ №9). Предприятие находится в стадии банкротства, имущество выставлено на торги.

Известно, что Сартаков за нежилые здания и оборудование предложил 75 млн рублей при начальной цене 70,3 млн рублей. Вторым участником было московское АО «Вторстройресурсы».

ГВСУ №9 являлось градообразующим предприятием Железногорска. Военно-строительное управление занималось строительством завода «Сибэлектросталь», объектов аэропортов Черемшанка и Емельяново (Красноярский край), объектов АПК и др. В апреле 2019 года ГВСУ №9 не удалось доказать в суде возможность погасить задолженность перед кредиторами. В 2020 году принято решение ввести предприятие в стадию банкротства, к этому моменту требования кредиторов приблизились к 4,7 млрд рублей.

Напомним, что ранее прокуратура Барнаула обнаружила фирму-однодневку, которая была задействовала в финансовой схеме по оптовой продаже леса.