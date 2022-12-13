На Алтае выявлена фирма-однодневка по продаже леса

Алёна Золотова
 
На Алтае выявлена фирма-однодневка по продаже леса
Фото Антона Веселова

В Алтайском крае торговали лесом через фирму-однодневку. По факту проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело.

В Барнауле Алтайского края выявлена фирма-однодневка, включенная в финансовую схему оптовой реализации лесоматериалов. Расследование проведено барнаульской транспортной прокуратурой.

«В целях создания данной фирмы в апреле 2021 года злоумышленник внес ложные сведения в учредительные документы о номинальном руководителе юридического лица, что повлекло включение ложных данных в единый государственный реестр юридических лиц», — говорится в сообщении ведомства.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).

Напомним, что ранее задержан директор новосибирского заказника. Он обвиняется в незаконной охоте.

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