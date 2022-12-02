Шведская компания купила 25% акций хакасского золотодобывающего предприятия

Шведская компания Kopy Goldfields AB («АГ Майнинг») приобрела 25% акций золотодобывающего предприятия ЗАО «Золотая звезда» в Хакасии.

«Да, сделку закрыли. «АГ Майнинг» приобрела 25% в ЗАО «Золотая Звезда» за 550 млн рублей включая расходы по сделке», — поделился подробностями приобретения акций гендиректор Kopy Goldfields AB Михаил Дамрин с информагентством ТАСС.

ЗАО «ЗДК Золотая звезда» создано в 1996 году на базе АОЗТ Артель старателей Саяны на майском месторождении. ЗДК Золотая звезда входит в список 25 крупнейших российских производителей золота, с ежегодной добычей металла на уровне 1 т. По данным Rusprofile, генеральным директором ЗАО ЗДК «Золотая Звезда» с сентября 2022 года является Алексей Буткач. Стоимость компании оценивается в 911 млн рублей.

В своем релизе от 8 ноября Kopy Goldfields AB сообщала, что модернизация и расширение Майского перерабатывающего завода закончится во второй половине 2023 года. По оценке компании, мощность завода увеличится до 250 килотонн в год.

После завершения сделки годовое общее собрание акционеров через свои дочерние компании готовится взять на себя операции проекта.

Напомним, что ранее банк ДОМ.РФ предоставил проектное финансирование на строительство жилья в Новосибирской области на 20 млрд рублей.