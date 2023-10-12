Красноярская компания, занятая добычей золота получила крупный штраф за серьезный вред экологии. По иску прокуратуры организация обязана возместить более четырех миллионов рублей ущерба и заплатить штраф. Информация об этом появилась в ТГ-канале прокуратуры Красноярского края.

Сообщается, что в конце прошлого года в надзорные органы Красноярского края поступила информация о загрязнении рек Кан и Тукша. После совместного с представителями Росрыболовства, краевого минэкологии и других ведомств авиаобследования территории стало ясно, что источником загрязнения стала деятельность золотодобывающей компании.

Согласно данным прокуратуры, загрязнение рек произошло по причине того, что ООО «Сисим», ведущее добычу золота в том районе, сбрасывает стоки из отстойника без очистки. Помимо этого, выяснилось что у компании отсутствует разрешение на подобную деятельность от Росрыболовства. Анализ проб воды из района загрязнения показал превышение допустимого количества загрязняющих веществ в 39 раз. Нанесенный экологии края урон, по оценкам профильных ведомств, превысил 4,4 миллиона рублей.

Суд по иску прокуратуры постановил взыскать с компании в пользу федерального бюджета сумму ущерба, а также назначил штраф в 150 тысяч рублей за нарушение правил охраны водных объектов. Таким образом, в общей сложности ООО «Сисим» заплатит в пользу государства свыше 4,5 миллионов рублей.

Согласно данным Rusprofile, зарегистрированное в 2005 году в Красноярске ООО «Сисим» занимается добычей руд и песков драгоценных металлов и руд редких металлов. Учрежденная Алексеем Гурьяновым, Максимом и Сергеем Ковальковыми, а также ООО «Артель Старателей Ангара — Север» компания за прошлый год заработала 124 миллиона рублей при выручке в 2,4 миллиарда.

Ранее мы рассказывали, о том что другая золотодобывающая компания из Красноярского края оспаривает позицию природоохранной прокуратуры, обнаружившей нарушения в ее работе.