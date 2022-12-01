Банк ДОМ.РФ вложил 20 млрд в строительство жилья в Новосибирской области

Банк ДОМ.РФ профинансировал очередное строительство жилой недвижимости в Новосибирской области. Общая сумма вложений банка в стройки превысила 20 млрд рублей.

Банк ДОМ.РФ предоставил проектное финансирование специализированному застройщику «Цифра» в размере 1,8 млрд рублей. В сообщении банка указано, что средства пойдут на строительство ЖК «На Красногорской» в Новосибирске. Общая площадь ЖК по адресу ул. Красногорская, 19 составит 29,2 тыс. кв. м на 443 квартиры. Сдача объектов в эксплуатацию — 3 квартал 2024 года.

По данным Rusprofile, учредителями СЗ «Цифра» являются ООО СЗ «МВК-Девелопмент» (90%) и Ирина Гущина (10%). ООО СЗ «МВК-Девелопмент» на 90% принадлежит ООО «ЭЛТЕМИНВЕСТ», владельцем которой является Александр Абалаков, основатель группы F1 (в которую входил застройщик «Уникон«), а также бывший депутат Госдумы РФ (VI созыв). В настоящее время Александр Абалаков развивает компанию «Ламбумиз», занимающуюся производством упаковочных материалов. В свою очередь Ирина Гущина ранее руководила агентством недвижимости «НИАН», была директором ООО «Отдел продаж Расцветай» и ООО «Отдел продаж Расцветай в Люблино».

«На строительство жилья в Новосибирской области банк ДОМ.РФ уже направил девелоперам более 20 млрд рублей, благодаря этому в регионе появится около 650 тыс. квадратных метров», – рассказал управляющий директор Сибирского регионального центра Банка ДОМ.РФ Алексей Кузнецов. Его слова приводит пресс-служба банка.