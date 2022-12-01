Новосибирские депутаты отложили рассмотрение вопроса о лишении мандата Георгия Андреева

Рассмотрение вопроса о возможном лишении мандата депутата горсовета от партии КПРФ Георгия Андреева отложено. Это связано с тем, что Андреев продолжает находиться на больничном. Ранее он был госпитализирован в связи с ухудшением самочувствия.

Как сообщил источник «Континента Сибирь» в депутатском корпусе, антикоррупционная комиссия горсовета рассмотрит вопрос о рекомендации лишения мандата Георгия Андреева после предстоящей сессии 5 декабря. Заседание комиссии при этом пока не назначено.

Напомним, что ранее стало известно, что депутата Георгия Андреева могут лишить мандата из-за коррупционного скандала. По информации прокуратуры Георгий Андреев женился на своей помощнице, что стало нарушением антикоррупционного положения. На сегодня идет подготовка к рассмотрению представления прокуратуры. Комиссия горсовета Новосибирска по соблюдению антикоррупционного законодательства должна вынести решение о том, были ли в действиях депутата нарушения.

В комиссию горсовета Новосибирска по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнению ими обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции входят Николай Тямин (вице-спикер горсовета), Геннадий Захаров (заместитель мэра Новосибирска), Андрей Гудовский (председатель комиссии горсовета Новосибирска по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения), Ольга Кондратенко (начальник управления по правовым и экономическим вопросам горсовета Новосибирска), Тамара Краткая (председатель Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии), Ирина Реутова (начальник отдела муниципальной службы и кадров горсовета Новосибирска), Антон Тыртышный (вице-спикер горсовета Новосибирска), Сергей Хатеев (аудитор контрольно-счетной палаты города Новосибирска), Валерий Шварцкопп (заместитель мэра Новосибирска). Председателем комиссии является Николай Тямин, его заместителем — Геннадий Захаров.