Депутата новосибирского горсовета от КПРФ могут лишить мандата

Депутат горсовета Новосибирска Георгий Андреев может утратить свой мандат. Причиной послужил возможный конфликт интересов, связанный с тем, что Георгий Андреев ранее женился на своей помощнице. Представление прокуратуры о нарушении Андреевым действующего законодательства поступило 17 ноября в горсовет Новосибирска.



Прокуратурой Новосибирска вынесено представление о нарушении положений антикоррупционного законодательства депутатом горсовета от КПРФ Георгием Андреевым. По информации прокуратуры, Андреев женился на своей помощнице и не уведомил о конфликте интересов комиссию горсовета Новосибирска по соблюдению антикоррупционного законодательства. Председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев рассказал «Континенту Сибирь», что Андреев в устной форме сообщил начальнику отдела кадров горсовета о женитьбе и продемонстрировал штамп в паспорте о заключении брака со своей помощницей. 17 ноября в горсовет поступило представление прокуратуры о нарушении законодательства. В прокуратуре Новосибирской области подтвердили «Континенту Сибирь» наличие представления.

Напомним, что помощник депутата «не должен состоять в близком родстве или свойстве с депутатом». Об этом говорится в положении о помощниках депутатов Совета депутатов Новосибирска (Решение № 498 от 26.02.2007). Конфликт интересов и стал поводом для представления прокуратуры.

Комиссия Совета депутатов по соблюдению антикоррупционного законодательства 18 ноября рассмотрела вопрос о возможности лишения мандата Георгия Андреева. Соответствующее решение может быть вынесено на предстоящей сессии Совета депутатов Новосибирска 5 декабря. Эту информацию подтвердил «Континенту Сибирь» однопартиец Андреева, вице-спикер горсовета Новосибирска Антон Тыртышный. По словам Тыртышного, членам комиссии не были предоставлены подтверждающие документы о женитьбе Андреева. Решение (решение о рекомендации лишения мандата Андреева, письменное заключение для рассмотрения в совете не поступало — «КС») вынесено на основании устной информации. Также Тыртышному не удалось ознакомиться с представлением прокуратуры, не смотря на личное присутствие на заседании комиссии помощника прокурора Новосибирска Анастасии Черкашиной.

В комиссию горсовета Новосибирска по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнению ими обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции входят Николай Тямин (вице-спикер горсовета), Геннадий Захаров (заместитель мэра Новосибирска), Андрей Гудовский (председатель комиссии горсовета Новосибирска по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения), Ольга Кондратенко (начальник управления по правовым и экономическим вопросам горсовета Новосибирска), Тамара Краткая (председатель Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии), Ирина Реутова (начальник отдела муниципальной службы и кадров горсовета Новосибирска), Антон Тыртышный (вице-спикер горсовета Новосибирска), Сергей Хатеев (аудитор контрольно-счетной палаты города Новосибирска), Валерий Шварцкопп (заместитель мэра Новосибирска). Председателем комиссии является Николай Тямин, его заместителем — Геннадий Захаров.

«Георгий Андреев находится в больнице с обострением панкреатита. Единственный документ, который был на комиссии — это сама справка Андреева о госпитализации. Я потребовал перенести заседание комиссии в связи с отсутствием Андреева, вынес это решение на голосование, но никто из еще 7 присутствующих членов комиссии не поддержал мое предложение. Также неизвестно о том, был ли проинформирован Андреев о сегодняшнем заседании», — рассказал Антон Тыртышный «Континенту Сибирь».

Дмитрий Асанцев подтвердил, что сегодня состоялось заседание комиссии по нарушению антикоррупционного законодательства со стороны Георгия Андреева.

«Результат заседания комиссии будет известен после выхода ее официального заключения. В случае, если в течение 5 дней поступит заключение комиссии с рекомендацией лишить мандата Андреева, горсовет включит вопрос в повестку заседания предстоящей сессии. Если же комиссия не составит заключение в течение 5 дней, то это значит, что комиссия не нашла личной заинтересованности со стороны Андреева, которая может привести к конфликту интересов или привела к конфликту интересов», — резюмировал Дмитрий Асанцев.

Георгий Андреев начинал свою карьеру с позиции журналиста в газете «Молодость Сибири» и «Новая Сибирь». В 2007 году стал руководителем пресс-службы фракции КПРФ в Совете депутатов Новосибирска. С 2008 по 2010 год работал руководителем отдела по связям с общественностью в агентстве маркетинговых коммуникаций, а с октября 2014 года по сентябрь 2015 года — в департаменте информационной политики мэрии Новосибирска. В 2015 году был избран депутатом Совета депутатов Новосибирска, в 2020 году повторно избран депутатом горсовета по округу №3, получив 35,36% голосов и опередив избиравшегося от «Единой России» генерального директора ГК «Регион» Сергея Капишникова. Георгий Андреев выступал с жесткой критикой крупных строительных компаний Новосибирска, а в начале 2022 года обращался в прокуратуру с просьбой проверить причастность помощницы депутата Госдумы РФ Дмитрия Савельева к смерти 100-летнего ветерана от ковида. Накануне госпитализации пенсионера лично поздравляли с Новым годом представители ЕР, однако позже было установлено, что смерть пенсионера никак не была связана с этим визитом.

UPD. Следует заметить, что Георгий Андреев и сам в прошлом не скупился на хлëсткие обвинения в коррупции в адрес коллег и отдельных всем известных новосибирских компаний. Одно из ярких выступлений депутата в феврале этого года можно посмотреть на видео. Кажется, кто-то держал его с тех пор под пристальным наблюдением и в итоге заботливо вернул бумеранг метателю.