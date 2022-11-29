Сибирские учёные хотят сажать деревья в пустыне Монголии

Учёные Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) рассматривают возможность присоединения к реализации проекта по озеленению Монголии. С их участием может быть высажен миллиард саженцев в пустыне Гоби.

Председатель Сибирского отделения Российской академии наук, вице-президент РАН Валентин Пармон на форуме «Аграрная наука — сельскохозяйственному производству Сибири, Монголии, стран СНГ и БРИКС», прошедшем в Новосибирске 29 ноября, заявил о готовности сибирских учёных принять участие в проекте по восстановлению плодородия почв Монголии.

«Повышение плодородия — это особый проект, который очень интересен для Сибирского отделения Академии наук (…) В Монголии принят план высадить в пустыне Гоби один миллиард саженцев деревьев. В том, что касается саженцев, наверное, в значительной степени будут помогать сибиряки», — сообщил Валентин Пармон журналистам в ходе форума (цитата по «Интерфакс»).

Как отметил глава СО РАН, в Сибири для этих целей может быть налажено широкое производство экологически чистого удобрения на основе иловых осадков, образуемых на дне озёр – так называемых сапропелей. По словам Валентина Пармона, их запасы на сибирских территориях составляют миллиарды тонн. При этом существующий выпуск соответствующей продукции в Новосибирской области — всего несколько тысяч тонн, в то время как спрос на неё, например, в Китае, намного выше.

С октября 2021 года в Монголии действует национальное экологическое движение «Миллиард деревьев», в рамках проекта планируется увеличить долю лесов в стране с 7,9% до 9% до 2030 года в целях восстановления экологического баланса. Как отметил на форуме в Новосибирске вице-президент Монгольской академии наук (MAS), президент Монгольской академии аграрных наук (MAAS) Бямбаа Бадарчийн, опустынивание Монголии связано с интенсивным животноводством.

Напомним, что в сентябре президент РАН Александр Сергеев высказался по вопросу особого статуса для новосибирского Академгородка.