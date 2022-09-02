Президент РАН высказал свое мнение по вопросу особого статуса для новосибирского Академгородка

Георгий Батухтин
 
Президент РАН высказал свое мнение по вопросу особого статуса для новосибирского Академгородка
Президент Российской Академии наук Александр Сергеев. Фото: Михаил Периков

Президент Российской Академии наук Александр Сергеев в ходе своего визита в Новосибирск пообщался со студентами НГУ и журналистами Новосибирска. В День знаний глава РАН поделился мыслями о том, зачем нужно заниматься наукой в России, и как лучше организовать этот процесс.

1 сентября 2022 года президент Российской Академии наук Александр Сергеев выступил перед студентами Новосибирского государственного университета (НГУ) с лекцией «Жить, учиться и работать в России: достижения российских ученых».

Академик рассказал о ряде научных результатов мирового уровня, полученных российскими учеными за последние пару лет. В их числе оказались два исследовательских проекта, выполненных в новосибирском Академгородке – создание летательного аппарата нового типа (циклолёта) и расшифровка древних тибетских рукописей с помощью искусственного интеллекта. Обе работы, по словам ученого, открывают новые и очень перспективные направления для развития науки и технологий.

«Мы должны уметь быстро превращать наши знания в технологии. И если мы не научимся это делать, то наши планы войти в число мировых научно-технологических лидеров, будет очень трудно осуществить», – подытожил он.

После лекции глава Академии ответил на ряд вопросов СМИ. В частности, речь пошла о новой национальной системе оценки эффективности работы ученых, внедрение которой накануне анонсировал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. По мнению Александра Сергеева, у сибирских научных институтов очень хорошие шансы быть высоко оцененными по этой новой шкале, а значит – получить дополнительную поддержку со стороны государства и научных фондов.

На вопрос от «Континента Сибирь» об актуальности придания Академгородку особого административно-территориального статуса в свете новых условий и задач развития науки и технологий в стране, ученый не дал однозначного ответа. «Этот вопрос остается дискуссионным, поскольку Академгородок и так получает немалые дополнительные средства для своего развития в рамках программы «Академгородок 2.0», строятся новый кампус университета и установка класса «мега-сайнз» СКИФ. И надо ли дополнительно к существующим программам развития Академгородка принимать еще и закон об особом статусе, это требует дополнительного обсуждения», – отметил он.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту [email protected] или через нашу группу в ВКонтакте
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  