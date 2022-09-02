Президент РАН высказал свое мнение по вопросу особого статуса для новосибирского Академгородка

Президент Российской Академии наук Александр Сергеев в ходе своего визита в Новосибирск пообщался со студентами НГУ и журналистами Новосибирска. В День знаний глава РАН поделился мыслями о том, зачем нужно заниматься наукой в России, и как лучше организовать этот процесс.

1 сентября 2022 года президент Российской Академии наук Александр Сергеев выступил перед студентами Новосибирского государственного университета (НГУ) с лекцией «Жить, учиться и работать в России: достижения российских ученых».

Академик рассказал о ряде научных результатов мирового уровня, полученных российскими учеными за последние пару лет. В их числе оказались два исследовательских проекта, выполненных в новосибирском Академгородке – создание летательного аппарата нового типа (циклолёта) и расшифровка древних тибетских рукописей с помощью искусственного интеллекта. Обе работы, по словам ученого, открывают новые и очень перспективные направления для развития науки и технологий.

«Мы должны уметь быстро превращать наши знания в технологии. И если мы не научимся это делать, то наши планы войти в число мировых научно-технологических лидеров, будет очень трудно осуществить», – подытожил он.

После лекции глава Академии ответил на ряд вопросов СМИ. В частности, речь пошла о новой национальной системе оценки эффективности работы ученых, внедрение которой накануне анонсировал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. По мнению Александра Сергеева, у сибирских научных институтов очень хорошие шансы быть высоко оцененными по этой новой шкале, а значит – получить дополнительную поддержку со стороны государства и научных фондов.

На вопрос от «Континента Сибирь» об актуальности придания Академгородку особого административно-территориального статуса в свете новых условий и задач развития науки и технологий в стране, ученый не дал однозначного ответа. «Этот вопрос остается дискуссионным, поскольку Академгородок и так получает немалые дополнительные средства для своего развития в рамках программы «Академгородок 2.0», строятся новый кампус университета и установка класса «мега-сайнз» СКИФ. И надо ли дополнительно к существующим программам развития Академгородка принимать еще и закон об особом статусе, это требует дополнительного обсуждения», – отметил он.