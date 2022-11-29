В Новосибирской области отремонтируют дорогу к старейшим сёлам региона

Юлия Моисеева
 
Вассино-Дергоусово
Фото: ТУАД Новосибирской области

Территориальное управление автодорог (ТУАД) Новосибирской области объявило о поиске подрядчика на ремонт участка трассы К-38 Вассино-Дергоусово в Тогучинском районе. По данным управления, дорога ведёт к одним из первых населённых пунктов, созданных в регионе.

Участок дороги с 24 по 29 километр планируется привести в порядок по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2023 году, сообщили в ТУАД Новосибирской области 29 ноября.

«Для данного участка межремонтные сроки превышены в несколько раз и, как следствие, имеется значительный износ асфальтобетонного покрытия. Зафиксирована высокая интенсивность рейсового, пассажирского движения, ходит школьный автобус», — рассказали в управлении, где также уточнили, что дорога общей протяжённостью 43 км, большая часть которой – почти 36 км – покрыто асфальтом, была построена ещё в 1980-е годы.

Подрядчику предстоит обновить асфальт на пятикилометровом участке, удлинить водопропускную трубу и нанести дорожную разметку. По завершению работ объект будет взят на гарантию.

Ранее сообщалось об отмене аукциона на выполнение проектных работ по строительству Южного транзита.

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