Отменен аукцион на выполнение проектных работ по строительству Южного транзита

Алёна Золотова
 
Отменен аукцион на выполнение проектных работ по строительству Южного транзита
Фото Михаила Перикова

Определение поставщика на выполнение подготовительных работ к строительству Южного транзита отменено. В документации найдены многочисленные нарушения и ошибки. Об это стало известно из извещения на сайте «ЕИС. Госзакупки». 

Проект Южного транзита, автомагистрали от автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» до автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» через реку Обь в Новосибирске, возобновили в 2020 году. В ноябре 2022 года опубликована закупка на определение подрядчика на выполнение проектно-изыскательных работ на сумму порядка 880 млн рублей. Вместо определения поставщика 29 ноября, закупка вовсе отменена. 

Вероятная причина отмены закупки может быть связана с нарушениями в документации, приложенной к извещению. В частности, предполагаемый участник закупки указал на отсутствие затрат на транспортно-экономические изыскания, проектирование пункта взимания платы с инженерной коммуникацией, оснащение объекта инженерно-техническими средствами (системами) обеспечения транспортной безопасности и другие затраты. 

В приложенных документах отсутствуют как задания на проектирование и разработку документации по планировке территории, так и технико-экономические показатели, предполагаемая (предельная) стоимость объекта и срок строительства объекта. По мнению предполагаемого участника закупки, этот факт делает невозможным получение положительного заключения экспертизы. 

Согласно проекту контракта, заказчик включил бесспорное списание средств со счета гаранта. С 1 июля 2022 года такое право исключено из 44-ФЗ о контрактной системе. В проекте указано, что датой окончания работ является 13 февраля 2025 года. При этом график оплаты работы установлен до 1 февраля 2025 года.

«Просим разъяснить, каким образом будет оформляться приемка работ по указанным видам работ и являются ли указанные работы этапами исполнения контракта. И какие виды работ должны сдаваться до 31 декабря 2022 года, до 1 февраля 2023 года, до 1 февраля 2024 года, до 1 февраля 2025 года?» — задается вопросом предполагаемый участник закупки. 

Размещало документацию ГКУ Новосибирской области «Управление контрактной системы» по заявке ГКУ Новосибирской области «Мост».

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