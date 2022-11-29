Отменен аукцион на выполнение проектных работ по строительству Южного транзита

Определение поставщика на выполнение подготовительных работ к строительству Южного транзита отменено. В документации найдены многочисленные нарушения и ошибки. Об это стало известно из извещения на сайте «ЕИС. Госзакупки».

Проект Южного транзита, автомагистрали от автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» до автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» через реку Обь в Новосибирске, возобновили в 2020 году. В ноябре 2022 года опубликована закупка на определение подрядчика на выполнение проектно-изыскательных работ на сумму порядка 880 млн рублей. Вместо определения поставщика 29 ноября, закупка вовсе отменена.

Вероятная причина отмены закупки может быть связана с нарушениями в документации, приложенной к извещению. В частности, предполагаемый участник закупки указал на отсутствие затрат на транспортно-экономические изыскания, проектирование пункта взимания платы с инженерной коммуникацией, оснащение объекта инженерно-техническими средствами (системами) обеспечения транспортной безопасности и другие затраты.

В приложенных документах отсутствуют как задания на проектирование и разработку документации по планировке территории, так и технико-экономические показатели, предполагаемая (предельная) стоимость объекта и срок строительства объекта. По мнению предполагаемого участника закупки, этот факт делает невозможным получение положительного заключения экспертизы.

Согласно проекту контракта, заказчик включил бесспорное списание средств со счета гаранта. С 1 июля 2022 года такое право исключено из 44-ФЗ о контрактной системе. В проекте указано, что датой окончания работ является 13 февраля 2025 года. При этом график оплаты работы установлен до 1 февраля 2025 года.

«Просим разъяснить, каким образом будет оформляться приемка работ по указанным видам работ и являются ли указанные работы этапами исполнения контракта. И какие виды работ должны сдаваться до 31 декабря 2022 года, до 1 февраля 2023 года, до 1 февраля 2024 года, до 1 февраля 2025 года?» — задается вопросом предполагаемый участник закупки.

Размещало документацию ГКУ Новосибирской области «Управление контрактной системы» по заявке ГКУ Новосибирской области «Мост».