Дай списать: Газпром межрегионгаз Новосибирск аннулирует пени за газ и подарит подарки

«Газпром межрегионгаз Новосибирск» запустил акции среди абонентов Новосибирской, Томской областей, Алтайского края и Республики Алтай. Акции позволят участникам аннулировать пени и выиграть подарочные сертификаты в сетевой супермаркет.

Потребители, которые до 25 декабря оплатят текущее потребление газа и неоплаченные начисления предшествующих месяцев, в случае их наличия, станут участниками акции «Добросовестный абонент». По итогам будет проведен розыгрыш более 200 сертификатов номиналом 2000 рублей в сетевой супермаркет.

«Дай списать!» поможет абонентам, имеющим просроченную задолженность, не нести дополнительные расходы по оплате пеней. Чтобы стать участником необходимо до 31 декабря 2022 года передать показания счетчика, оплатить текущий счет за потребленный газ, а также погасить задолженность за предыдущие периоды. Всем абонентам, выполнившим условия, будут списаны пени в полном объёме.

Так же напоминаем, что абоненты, подключившиеся к сервису «Личный кабинет» автоматически становятся участниками акции «Удобней онлайн!». В конце декабря пройдет очередной ежемесячный розыгрыш ценных подарков среди вновь подключившихся пользователей.

Итоги всех акций будут подведены в январе 2023 года. Лицевые счета абонентов, выигравших подарки, будут размещены в официальном сообществе «Газпром межрегионгаз Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Новогодние акции «Газпром межрегионгаз Новосибирск», уже ставшие традиционными, дают возможность жителям регионов завершить год без долгов за газ. Мы аннулируем начисленные пени 42,3 тысячам абонентов на общую сумму более 32 млн рублей, а подарочные сертификаты станут нашей благодарностью за соблюдение платежной дисциплины», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» Игорь Домаренко.

Более подробно с условиями акций можно ознакомиться на сайте и в сообществе «Газпром межрегионгаз Новосибирск» во «ВКонтакте».