Новый вход в метро на площади Маркса в Новосибирске в этом году не откроют

Вход на станцию метро «Площадь Маркса» в Новосибирске, соединённый тоннелем с новым торговым центром, откроют не раньше следующего года. Об этом сообщили в пресс-службе городского метрополитена.

О появлении входа в метро №4 на площади К. Маркса, который будет соединён с достраиваемым торговым центром «Грани», рассказали 21 ноября «Новосибирские новости».

Предполагается, что от метро к торговым площадям будет вести 27-метровый подземный тоннель, он будет рассчитан на передвижение более 20 тысяч человек в час. По информации Новосибирского метрополитена, вход как в тоннель, так и в метро введут в эксплуатацию не раньше 2023 года.

Торговый центр «Грани» — пятиэтажное здание с подземным этажом площадью более 15 тыс. кв. м — строят на месте бывшего ТЦ «Гранит» с конца 2019 года. Объект является частью программы по реновации площади Маркса. Предполагается, что в течение месяца новый ТЦ будут посещать более миллиона человек.

Дизайн-проект здания подготовило ООО «АрхиГрад» (Новосибирск). Официальный брокер объекта — агентство «Деловой Новосибирск».

Согласно информации, опубликованной на муниципальном портале, разрешение на возведение здания действует до конца 2022 года. Переход, соединяющий ТЦ со станцией метро, прокладывали с весны текущего года.

Напомним, что изначально ТЦ «Грани» на площади К. Маркса планировалось ввести летом 2021 года.