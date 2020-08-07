Появились новые подробности о торговом центре «Грани», который строится на месте ТЦ «Гранит» на площади Маркса. Предполагается, что его прогнозируемая посещаемость превысит 1 000 000 человек в месяц.

Напомним, что объект является частью программы по реновации площади Маркса и представляет собой торговый комплекс с административными помещениями и встроенным выходом из метро.

Комплекс представляет собой пятиэтажное строение с подземным этажом, общая площадь составляет 12 545,53 кв.м. Первый этаж площадью 1920,61 кв.м разделен на торговые помещения от 37 кв.м до 130 кв.м, каждое – с отдельным входом. Этажи со 2 по 5 площадью по 2700 кв.м. Также рассматривается их частичная аренда.

Официальным брокером строящегося ТЦ «Грани» выступило агентство «Деловой Новосибирск».

«По нашим оценкам новый торговый центр станет одним из самых посещаемых комплексов у жителей левобережья, благодаря своему месторасположению. Прогнозируемая посещаемость превысит 1 млн человек в месяц. Завершение строительства торгового центра запланировано на июнь-июль 2021 года. Мы уже принимаем заявки от арендаторов и активно ведем переговоры на предмет заключения предварительных договоров аренды», — отметила ведущий специалист консалтинговой компании «Деловой Новосибирск» Людмила Герега. По ее мнению, объект может представлять интерес и для инвесторов, поскольку помимо аренды открыты продажи площадей в ТЦ «Грани».

Напомним, что на площади Маркса также продолжается реконструкция гостиницы «Турист». Согласно текущему проекту, к высотной части «Туриста» будет примыкать малоэтажная пристройка, где разместится многофункциональный комплекс. Как минимум три этажа этого комплекса будет отдан под медицинский центр — причем арендаторы уже найдены. Также будущий МФК включит в себя конференц-центр на 700 мест. О других организациях и арендаторах пока не сообщается. Вместе с тем, ранее на макетах гостиницы фигурировал центр спортивных товаров сети Decathlon.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.