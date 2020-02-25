Как создать новую площадь Маркса в Новосибирске?

Общественность Новосибирска волнует перспектива городской застройки и дальнейшее ухудшение транспортной ситуации. Возникшая в городском сообществе дискуссия касается создания общественных пространств и пешеходной зоны на площади Маркса. Крупнейшая площадь областного центра, названная в честь основоположника теории научного коммунизма, в истории города на Оби пережила не одну концепцию своего обустройства. Какова транспортная составляющая проекта переустройства главной площади левобережья — в материале «Континента Сибирь».

Сегодня Новосибирск во многом живет подготовкой к проведению Молодежного чемпионата мира по хоккею, который будет проведен в начале 2023 года. К подобному знаковому событию в жизни города, принимающего спортивный праздник, привязывают самые разные мероприятия.

Географически спортивный праздник в наибольшей степени затронет левобережную часть областного центра. Поэтому привязка к предстоящему спортивному событию очередной попытки реконструкции и обустройства ключевой площади этой части города не является чем-то необычным, для городских властей это скорее удачное стечение обстоятельств и возможность «поставить точку» в затянувшейся истории крупных недостроев, расположенных по периметру огромной площади, и благоустройства ключевого узла левобережья.

«Мы поставили задачу найти решение по недостроям. В частности, гостиницы «Турист». Строительство долгостроя продолжил инвестор. Необходимо кардинально изменить площадь им. Карла Маркса. Заканчивается история торговых палаток. Начиная с этого года мы будем убирать все ларьки с главной площади Ленинки», — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть 24 января 2019 года на подведении итогов года в Ленинской администрации.

Как капитал победил Маркса

Впервые градостроительная концепция площади была заложена в проектах генеральных планов и проектов детальной планировки еще в советское время. На территории индустриального левого берега должны были появиться крупный культурно-развлекательный центр, огромный по тем временам универмаг, другие обслуживающие объекты общегородского масштаба.

По словам главного архитектора Новосибирска, бывшего советника мэра города Александра Ложкина, проект пешеходной площади Маркса разрабатывался еще 10 лет назад.

Воплощение концепции началось в далекие 70-е годы прошлого века. Был построен крупнейший универсальный магазин ГУМ «Россия», сооружалась высотная доминанта площади Маркса — гостиница «Турист», планировалось строительство крупнейшего объекта культуры — ДК завода «Сибсельмаш». Однако в годы рыночных реформ кардинально изменился функционал и назначение этой городской территории.

В 90-е годы прошлого века открытые пространства площади начали использовать в качестве торговых рядов, а ее центральное положение в левобережье областного центра стало дополнительным стимулом формирования здесь второй городской барахолки.

«Каркас, состоящий из трех общегородских центров, был отработан в генеральном плане Новосибирска, разработанном в 60-е годы прошлого века. Концепция включала три центральных зоны: исторический центр, условно «новый» центр в Октябрьском районе, который начал воплощаться, и площадь Маркса, — вспоминает руководитель ООО «АПМ-2002», архитектор Игорь Поповский. — В «новом» центре были построены здания ГПНТБ, обкома партии (ныне Законодательное собрание Новосибирской облатси), СибАГС и другие знаковые объекты, планировалась пешеходная зона и эспланада с выходом на набережную Оби. Далее — связь через улицу Восход, Октябрьский мост и выход на площадь Маркса. Это была идея связанного «глобального» центра Новосибирска. В постсоветское время от ее реализации отошли. Но левобережный «центр», в принципе, остался нереализованным. Он не успел сформироваться, его захватила барахолка, которая стала «сигнализировать», что площадь Маркса — не центр, а окраина».

Только сегодня у города дошли руки до новой концепции. По словам Игоря Поповского, в 90-е годы «дикого капитализма» территория площади Маркса была фактически «захвачена» различными экономическими субъектами. «Мы тогда уже предупреждали, что нужна новая платформа для того, чтобы сформировать пространство. От прошлого здесь оставались только недостроенная гостиница «Турист» и ДК Сибсельмаша. По гостинице принято окончательное решение, которое воплощается в преддверии МЧМ-2023. Началась достройка этого объекта, а вот история с ДК растянулась. Застройщик некоторое время назад хотел снести все сооружения этой площадки и построить на этом месте огромный торговый корпус, наподобие «Ауры» или «Сибирского Молла». Но это теперь в прошлом», — отметил Поповский.

Также в прошлом градостроительная идея, владевшая умами советских архитекторов, о «продлении» центра Новосибирска в сторону Октябрьского района и далее на левый берег фактически потерпела фиаско. Поэтому обустройство площади Маркса с точки зрения современных подходов станет неким маркером для развития города-миллионника.

«Последние 30 лет площадь Маркса развивалась совершенно стихийно. Сегодня это крупнейший транспорно-пересадочный узел левобережья, не сопоставимый по трафику с другими объектами. Это место, которое нужно приводить в порядок, учитывая, что там сложнейший клубок проблем. Проблема в том, что вся эта площадь не является муниципальной. Она разделена на огромное количество земельных участков (на которых расположены торговые центры, гостиницы, и.т.д.), и у каждого из них свой собственник. Мы не можем волевым актом регулировать то, что там происходит. Но в диалоге с собственниками мы занимаемся приведением площади», — пояснил 24 января в эфире «Радио России» главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин.

Новый левобережный центр

На архитектурно-градостроительном совете мэрии в январе был предложен для обсуждения проект переустройства площади Маркса, который составлен компанией Ar.Tego. «Континент Сибирь» ранее подробно писал об этом проекте и о его обсуждении на состоявшихся слушаниях.

«Мы находимся в активном диалоге с собственниками гостиницы «Турист» и с собственниками главного долгостроя — ДК «Сибсельмаш». Мы хотим снести недостроенный дворец культуры. На его месте должен возникнуть новый многофункциональный комплекс с гостиницей, с торговыми и общественными площадями. Самое главное то, что мы площадь Маркса делаем пешеходной. Та развязка, которая находится посередине, будет ликвидирована. У нас, наконец, появится главная площадь левобережья с памятником Покрышкину, с качественными пространствами для пешеходов. Мы уберем транзитный транспорт, но оставим место конечной остановки транспорта, парковок. Транспорт поедет по улице Ватутина и Покрышкина. Потребуется привести их в порядок. Но мы промоделировали транспортные потоки, и в целом транспортная ситуация должна улучшиться», — отмечал ранее Александр Ложкин.

Архитектор Игорь Поповский считает, что при реализации нового проекта ситуация должна кардинально преломиться, поскольку он имеет в принципе другую характеристику, отличающуюся как от советской концепции, так и от ранее планировавшегося функционала площади Маркса как большого торгово-развлекательного комплекса. Новый проект декларирует и новую парадигму. По словам Игоря Поповского, получается некий «кластер», в котором горожане арендуют жилье, тут же имеют возможность посещения различных объектов, в том числе развлекательных, имеют возможность комфортно и быстро переместиться в любую точку города, прежде всего в центр, на метро. На площади Маркса также создается пешеходное парадное пространство.

Эта парадигма не нова, она тиражируется в архитектурной практике городов. Аналогичная концепция строящегося комплекса «Инские холмы» в Октябрьском районе. По форме это аналог площади Потсдамер плац в Берлине, Белой площади в Москве и др. В таких объектах внутри формируется некое публичное пространство, которое функционально связано с окружающими его городскими пространствами.

Впрочем, новая и довольно привлекательная концепция развития площади Маркса сталкивается с реальной ситуацией на этой городской территории, прежде всего, в транспортном вопросе.

На карте областного центра нет более сложного транспортного узла, который сложился в результате развития транспортной системы современного Новосибирска на площади Маркса и примыкающих улицах. В этой истории ключевым моментом стало появление здесь станции метро «Площадь Маркса» в начале 90-х годов прошлого века, ставшей конечной на Ленинской линии.

Это уникальная станция новосибирской подземки. Пассажиропоток, ежедневно проходящий через эту станцию, составляет более 40 тысяч человек (в среднем 43 тысячи пассажиров в 2019 году), каждый пятый воспользовавшийся метрополитеном. «Площадь Маркса» — самая загруженная станция метро среди всех станций нестоличных метрополитенов Российской Федерации. По этому показателю она также опережает несколько десятков станций столичных Московского и Санкт-Петербургского метрополитенов.

А иначе и быть не могло. Будучи центральным транспортным узлом левобережной части города, эта ключевая точка стягивает все главные и сколько-нибудь значимые пассажиропотоки.

«Самое неприятное, что этот транспортный узел является конечным. Сюда приезжают и отсюда уезжают во все спальные районы левобережной части города: Затулинка, Северо-Чемской, Троллейный и другие микрорайоны и пригородные поселки», — констатирует Игорь Поповский. Таким образом, эта станция скоростного внеуличного транспорта областного центра является их притяжением и генератором пассажиропотоков одновременно.

Обычно крупные транспортно-пересадочные узлы подобного типа проектируются вне центральной зоны города. И по идее, сеть метрополитена желательно и дальше развивать в левобережье, создавать новые пересадочные узлы на перспективных станциях. А вот центральная часть, какой является площадь Маркса, не должна быть конечной. Здесь наземный транспорт должен проходить транзитом.

Игорь Поповский приводит пример площади Ленина в Новосибирске, где нет конечных остановок общественного транспорта. Сегодня в областном центре и площадь Маркса, и площадь Калинина являются конечными для многих маршрутов автобусов и маршрутного такси.

Если состоится продление Ленинской линии метро в западном направлении с перспективными станциями «Площадь Станиславского», «Пермская» и др., как запланировано в Проекте комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ), то фактически можно будет разгрузить эту станцию подземки. И тогда, прогнозирует Игорь Поповский, многочисленные объекты, построенные за два последних десятилетия, не смогут находиться в нынешнем состоянии, начнется процесс благоустройства всех общественных пространств на площади Маркса, реконструкция строений, а у владельцев возникнет понимание другого использования и функционала территории. Пока же, по мнению архитектора, функционал пересадочного узла отнимает центральность этой территории, делает ее невыразительной.

По образному высказыванию Игоря Поповского, «центр — это место, куда приезжают и где проводят время. Как ни парадоксально, но сегодня центр левого берега — это, скорее, торговый центр «МЕГА». Туда приезжают горожане, там длительно проводят время». В свою очередь, пересадочные узлы города нельзя называть центральными зонами, они не являются центром. Никогда не будут центральными ни район Речного вокзала, ни площади Калинина, где мощный транзитный трафик.

Острота транспортного вопроса

Сегодня на площади Маркса фактически сложился транспортно-пересадочный узел, с обустроенными перехватывающими парковками.

Линия метрополитена является лишь одной, хотя и существенной частью транспортного каркаса, который сложился в районе площади. Другой ее составной частью являются элементы улично-дорожной сети, которые имеют «звездообразное» пересечение магистральных и немагистральных улиц Сибиряков-Гвардейцев, Титова, проспекта Маркса с двумя круговыми одноуровневыми развязками. Периметр узла площади Маркса очерчивают улицы Новогодняя, Покрышкина/Новая, Блюхера. Это один из самых сложных дорожных узлов города.

В разное время специалистами-проектировщиками предлагались различные рецепты решения проблемы заторов и замедленного движения на данном пятачке улично-дорожной сети центральной части левобережья.

Напомним, в постановлении мэрии Новосибирска от 27.06.2012 № 6271 «Об утверждении проекта планировки центральной части Ленинского района» был предложен весьма кардинальный способ развязки транспортного узла площади Маркса. В проекте планировки заложен «тоннельный участок на пересечении ул. Сибиряков-Гвардейцев — ул. Новогодней, который обеспечивал бы непрерывные режимы для основных направлений движения наземного автомобильного транспорта». Также в этом градостроительном документе утверждается, что «сложное пересечение в ограниченном пространстве застроенных территорий предусмотрено на ул. Ватутина: использование здесь автотранспортного тоннеля, размещаемого ниже действующих тоннелей метрополитена, позволит обеспечить пропуск транспорта по ул. Ватутина в непрерывном режиме через пересечения с ул. Блюхера, ул. Новогодней, проспектом Карла Маркса».

То есть семь лет назад проектировщики видели решение проблемы улично-дорожной сети в прокладке двух тоннелей и выводе на другой уровень следующего через площадь Маркса транзитного транспорта.

Сегодня в более поздних документах транспортного и градостроительного планирования такие затратные способы уже не предусматриваются и не предлагаются.

Вернемся к представленной на архитектурно-градостроительном совете концепции. Авторы предложили перенести памятник маршалу авиации Александру Покрышкину внутрь существующего кольца на площади, а проезды от проспекта Маркса к улицам Титова и Сибиряков-Гвардейцев фактически перекрыть, заменив их пешеходной зоной со скверами, которая будет сообщаться с площадью внутри комплекса. На остатках проезда со стороны улицы Титова, таким образом, формируется стоянка для общественного транспорта, а со стороны улицы Сибиряков-Гвардейцев — для автомобилей.

«Пока новая концепция развития площади Маркса не будет подкреплена транспортным моделированием, которое докажет, что транспортные потоки не остановятся, говорить о том, чтобы закрывать для проезда площадь Маркса, даже частично делать ее пешеходной, преждевременно», — отметил руководитель новосибирского отделения Федерации автовладельцев России (ФАР) Вячеслав Ашурков.

Он отмечает, что аналогичные мероприятия по развитию общественного пространства с созданием пешеходных зон ранее были предложены в центре города по улице Ленина. Но эти меры по ограничению движения автомобильного транспорта были предприняты в рамках национального проекта развития комфортной городской среды. В рассматриваемом случае в проекте реконструкции площади Маркса город столкнется с желанием застройщика перекрыть автомобильное движение и создать пешеходное пространство.

«Это говорит о том, что некие физические лица могут влиять на построение пространств, выстраивание городской инфраструктуры, и на мой взгляд, это неверно. В свою очередь, муниципалитет как собственник должен решать проблему, а многие вопросы должны решаться с участием горожан. Не обязательно должен быть проведен общегородской референдум, но, по крайней мере, такой важный вопрос должен пройти общественные обсуждения», — считает собеседник «КС». По его убеждению, пока не сделаны прогнозные выкладки, не представлено транспортное моделирование будущей ситуации в этом сложном транспортном узле, нельзя делать дальнейших шагов.

Напомним, что заказчиком проекта является компания «Центр левого берега». Он предусматривает не только реновацию самой площади, но и строительство «многофункционального гостиничного комплекса с входами на станцию метрополитена «Площадь им. Карла Маркса», торгово-офисными помещениями и помещениями общественного назначения, фитнес-центра, подземной автостоянкой». Таким образом, возможность сделать площадь Маркса пешеходной предусмотрена именно этим проектом. Примечательно, что, по данным системы Rusprofile, учредителями ООО «Центр левого берега» являются застройщик ЖК «Монблан» Тимур Саттаров, основатель универмага LUKSE Ольга Гребенюк, а также совладелец ООО «Строй-Инвест» Андрей Воронов. В связи с этим наблюдатели предполагали, что в идее превращения площади Маркса в пешеходную зону, вероятно, могут быть заинтересованы в том числе именно инвесторы потенциального проекта.

«Сегодня стало очевидно, что непродуманная градостроительная политика уже привела к пробкам, заторам и сильно замедленному движению на улично-дорожной сети города. Нельзя продолжать такую порочную практику», — предостерегает Вячеслав Ашурков.

Окончательное решение, останется ли площадь в нынешнем варианте или здесь приступят к развитию пешеходных зон, будет принято, по информации источника «Континента Сибири» в мэрии, ориентировочно в первой половине марта. Произойдет это после анализа итогов слушаний и дополнительного обсуждения вопроса на градостроительном совете в мэрии. К этому времени будут готовы и результаты анализа транспортной инфраструктуры левобережья.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Владимир Кальченко, основатель торгово-выставочного центра «Калейдоскоп»:

— Это хорошая идея сделать площадь Маркса современной, с пешеходной зоной. Но я согласен с мнением начальника департамента транспорта мэрии Романа Дронова, который сказал, что сначала надо смоделировать, куда перенаправить транспортные потоки, а потом решать вопрос с пешеходной зоной. Главный архитектор города Ложкин говорил, что 10 лет назад были сделаны моделирование и расчеты, по которым возможно сделать площадь Маркса пешеходной – и это улучшит транспортную ситуацию на дорогах. Думаю, что эти расчеты надо тщательно перепроверить, так как за эти годы число машин в нашем городе выросло почти в два раза! Поэтому будет разумным, прежде чем решать вопрос о пешеходных зонах на площади Маркса, прислушаться к мнению профессионала, местных жителей и тех людей, кто там работает. Ведь достаточно посмотреть данные Яндекс.Пробки вечером, чтобы понять реальную ситуацию на улице Сибиряков-Гвардейцев, которая переходит в площадь Карла Маркса.

Михаил Швецов, генеральный менеджер гостиницы Миротель Новосибирск:

— Если будет правильно продумана система логистики для транспорта, то проект вполне реальный – с точки зрения и логики, и европейского подхода к городскому планированию. В городах Франции, в Праге я видел удачные примеры, когда дороги вокруг пешеходных зон удалось так закольцевать, что это даже решило проблему с пробками. Пока в проекте по площади Маркса, который мы можем видеть, не описано, как и будут ли перегорожены подъездные улицы, например, Ватутина, Блюхера и Новогодняя. Их трогать нельзя. Если их перекрыть, транспортная ситуация на Левом берегу будет очень печальная. А вот перекрытие улиц Сибиряков-Гвардейцев и Титова, чтобы образовать парк, считаю возможным и необходимым. Если пространство площади удастся правильно организовать, то в городе появится еще одна локация, где можно будет отдохнуть и погулять. Это будет очень здорово, ведь на левом берегу таких мест не так уж и много. Как житель города очень хочу, чтобы появилось ещё одно место притяжения туристов и граждан в Новосибирске.

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