Экс-руководитель новосибирского завода «Сиблитмаш» предстанет перед судом за коммерческий подкуп

Уголовное дело в отношении бывшего исполнительного директора новосибирского ПАО «Сиблитмаш» направлено в суд. Экс-руководитель предприятия обвиняется в коммерческом подкупе на миллионные суммы.

Как уточнили в прокуратуре Новосибирской области 18 ноября, обвинение чиновнику вынесено по ч.6 ст.204 и ч.8 ст.204 УК РФ — «коммерческий подкуп в крупном и в особо крупном размерах».

По данным надзорного ведомства, обвиняемый совершил три эпизода преступления.

По версии следствия, в сентябре 2017 года экс-руководитель завода получил от директора другой организации «откат» в размере 140 тыс. руб. За эту сумму он должен был заключить с компанией договор поставки коксохимической продукции.

С 2017 по 2021 годы представитель другой организации направил чиновнику 6,2 млн руб. за преимущественное право перевозить большинство грузов с продукцией ПАО «Сиблитмаш». Кроме того, с марта по июнь 2020 года бывший исполнительный директор завода получил «откат» на 1,95 млн руб. ради заключения договора на поставку товара третьей фирме.

Обвиняемым признал свою вину, прокуратура заключила с ним досудебное соглашение о сотрудничестве. Действиям других участков преступления также будет дана правовая оценка.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Кировский районный суд.

По данным Следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области, имущество обвиняемого арестовано на сумму около трёх миллионов рублей.

ПАО «Сиблитмаш» — российское машиностроительное предприятие, выпускающее литейные, формовочные и другие машины, а также оборудование для автоматизации литья под давлением. Генеральный директор — Анатолий Масалов.

Напомним, что на днях за взятку был задержан экс-глава минздрава Иркутской области.