Глава новосибирского ООО «Ресурс» успешно обжаловал приговор по делу о коммерческом подкупе от заключенных, которых его компания привлекала к работе. Суд частично смягчил наказание, но оставил в силе условный срок.

Виктор Дунай, будучи руководителем ООО «Ресурс», в 2021 году заключил договор с одной из исправительных колоний Новосибирской области. Согласно ему, компания привлекала лиц, осужденных на принудительные работы, к трудовой деятельности в своих интересах. Как установил суд, Дунай получал от пятерых осужденных деньги за возможность избегать работы на предприятии, причем, как выяснилось, у двоих из них средства он вымогал.

В декабре 2023 года районный суд признал Дуная виновным в преступлениях, попадающих под статью о коммерческом подкупе (ст. 207 УК РФ). предпринимателю назначили наказание в виде шести лет лишения свободы условно, штрафа в полмиллиона рублей и двухлетнего запрета заниматься коммерческой деятельностью на руководящих должностях.

Защита главы ООО «Ресурс» подала апелляционную жалобу на приговор, рассмотрев которую Новосибирский областной суд смягчил предпринимателю наказание, отменив запрет на занятие определенной деятельностью. В части условного лишения свободы с четырехлетним испытательным сроком и штрафа в 500 тысяч рублей приговор первой инстанции остался в силе.

Согласно данным Rusprofile, ООО «Ресурс», зарегистрированное в 2020 году в Новосибирске, занимается разборкой и сносом зданий. Единственным учредителем и генеральным директором организации является Виктор Дунай. За 2023 год компания показала нулевую выручку и прибыль, а годом ранее отчиталась о чистом убытке в 12 тысяч рублей.

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