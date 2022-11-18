В Ростехнадзоре заявили о рекордном числе запретов на работу кузбасских шахт в середине ноября

Почти два десятка протоколов о приостановке деятельности шахт в Кузбассе составило Сибирское управление Ростехнадзора за прошедшую неделю. По словам помощника главы федерального ведомства Андрея Виля, за последнее время это максимальное количество ограничительных решений в отношении угольщиков.

Как сообщил помощник руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Андрей Виль в своём Telegram, с 10 по 16 ноября в отношении кузбасских угольных предприятий было составлено 18 протоколов о временном запрете деятельности.

«Кузбасские угольщики установили новый антирекорд года по числу приостановок решениями Ростехнадзора», — отметил Андрей Виль в своём сообщении 17 ноября.

Под временный запрет деятельности по отдельным видам работ попали шахты АО «СЭУК-Кузбасс», ООО «Угольная компания «Анжерская-Южная», АО «Распадская-Коксовая», ООО «Шахта С. Д. Тихова», ООО «ММК «Уголь шахта «Чертинская-Коксовая», АО «Объединенная Угольная компания «Южкузбассуголь» (филиал «Шахты «Ерунаковская-VIII») и АО «Шахтоуправление «Талдинское-Южное».

Запреты действуют от трёх до 90 суток.

В числе выявленных нарушений, послуживших поводом для решений о приостановке работы предприятий, — превышение метана или неисправная аппаратура, которая его выявляет, пылевзрывоопасное состояние выработки, неработающая система взрывозащитного орошения, а также нарушения аэрогазового контроля и взрывозащиты.

Напомним, что в сентябре кузбасская шахта «Распадская» заплатила 44,5 млн руб. за причинение экологического ущерба.