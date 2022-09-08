Кузбасская шахта «Распадская» заплатила 44,5 миллиона рублей за экологическое нарушение

Кузбасская угольная компания «Распадская», с которой хотят взыскать более 90 миллионов рублей за ущерб реке Ольжерас, выплатила штраф в размере более 44,5 миллионов рублей. Об этом сообщила глава федерального Росприроднадзора Светлана Радионова вечером 7 сентября.

Как следует из сообщения Светланы Радионовой в Telegram, штраф в размере 44 млн 555 тыс. 089 рублей предприятие выплатило за ущерб «водным объектам». О каких именно объектах идёт речь, глава Росприроднадзора РФ не уточнила.

В сентябре 2021 года в Арбитражный суд Кемеровской области поступил иск к ПАО «Распадская» о возмещении экологического ущерба реке Ольжерас (приток Томи). По данным суда, водоём пострадал в результате сброса сточных вод предприятия в 2013-2016 годах. Сумма требуемого взыскания составила более 92,66 млн рублей.

Отмечалось, что в январе 2021 года шахта ввела в строй очистные сооружения на одном из сбросов в реку. Такая мера была принята во исполнение решения Междуреченского городского суда по иску новокузнецкого природоохранного прокурора от 2017 года.

Крупнейшая в стране угольная шахта «Распадская» получила трагическую известность в мае 2010 года — в результате двух взрывов метана погиб 91 человек. В ходе следствия по последовавшему за ЧП уголовному делу отмечалось, что авария стала последствием желания руководства предприятия увеличить объёмы добычи угля и, соответственно, финансовой прибыли.

Угольное предприятие управляется ПАО «Распадская», которое, в свою очередь, находится под управлением АО «Распадская угольная компания» (руководители – Андрей Давыдов и Илья Широкоброд).

Подтверждённые и вероятные запасы угля ПАО «Распадская» на конец 2021 года по JORC оценивались в 1,8 млрд тонн. Под управлением компании также находятся угольные предприятия «Разрез Распадский», «Межегейуголь», «Алардинская», «Осиниковская», «Усковская», «Ерунаковская», «Есаульская», а также шахта «Распадская-Коксовая», где в июле текущего года в результате обрушения погибли двое рабочих.