С августа 2022 года тринадцать новосибирских компаний стали участниками программы предоставления льготных инвесткредитов для малого и среднего предпринимательства.

Министерство экономического развития РФ сообщило об успешной реализации совместной программы Минэкономразвития, Банка России и АО «Корпорация «МСП» по предоставлению инвестиционных кредитов бизнесу под 2,5 и 4% на создание и развитие производств.

По условиям программы предприниматели могут получить на инвестиционные цели от 50 млн до 1 млрд рублей. В течение льготного периода ставка по кредитам составит 2,5% годовых для среднего бизнеса и под 4% для малых и микропредприятий. Льготные кредиты доступны производственным предприятиям, компаниям сферы транспортировки и хранения, а также гостиничного бизнеса на покупку оборудования, запуск новых производств, ремонт помещения.

«Программа льготного инвестиционного кредитования бизнеса – это серьезная мера поддержки малого и среднего предпринимательства, в рамках которой компаниям доступны кредиты с процентной ставкой ниже ключевой, прокомментировал министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников. – Уверен, такая инициатива будет способствовать дальнейшему динамичному развитию малого бизнеса. Важно, чтобы эти средства работали максимально эффективно».

По данным регионального минэкономразвития, при поддержке которого реализуется программа, Новосибирская область вышла в лидеры по реализации программы. Уже подписаны кредитные договоры на реализацию инвестпроектов на сумму 770 млн рублей и предварительно одобрены заявки еще на 765 млн рублей.