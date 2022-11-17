МСП Банк запустил счета инвестиционного товарищества

Дочерняя организация Корпорации МСП открывает банковские счета инвестиционного товарищества в соответствии с Федеральным законом от 28.11.2011 № 335-ФЗ «Об инвестиционном товариществе» и договором инвестиционного товарищества.

Определяющим признаком инвестиционного товарищества является объединение вкладов для достижения общей цели. Заключенный в данном случае договор не создает юридического лица. Его цель, общая для всех участников – инвестирование в различные объекты. Операции осуществляются в рублях.

«Если простыми словами, это вклад, на который могут перечислять денежные средства несколько компаний. Их и называют товариществом. Управляет вкладом одна организация. Направлять финансирование она может только на инвестиционные цели. Отсюда и название – инвестиционное товарищество.», – пояснил председатель правления МСП Банка Петр Засельский.

Сторонами договора инвестиционного товарищества могут быть коммерческие и некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели и иностранные компании.

Объектами инвестирования могут быть обыкновенные и привилегированные акции российских и иностранных акционерных обществ, векселя российских кредитных организаций и юридических лиц, права требования по кредитным договорам или договорам займа и другие.