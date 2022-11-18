МСП Банк профинансировал инжиниринговый центр в Новосибирске

По итогам трех кварталов 2022 года МСП Банк, дочерняя организация Корпорации МСП, предоставил малому и среднему бизнесу более 3,1 млрд рублей в рамках программы льготного кредитования высокотехнологичных инновационных компаний. Клиенты банка из Новосибирска привлекли в рамках программы 275 млн рублей.

Одним из ее участников стала компания ИК ЦТО, основанная в Новосибирске в 2011 году. Это инжиниринговый центр с собственным конструкторским бюро и испытательными лабораториями. ИК ЦТО обеспечивает все этапы жизненного цикла технологически сложных продуктов — от разработки конструкторской документации до проведения сертификационных испытаний материалов, деталей и узлов для заказчиков из нефтегазовой и авиационной промышленности, энергетики, тяжелого машиностроения. МСП Банк предоставил компании 15 млн рублей.

«Эффективное взаимодействие правительства и МСП Банка позволило предложить бизнесу кредит, который полностью отвечает его потребностям. Участники программы могут получить до 500 млн рублей по рекордно низкой ставке 3% годовых, что становится для многих компаний еще одной точкой роста, — сказал председатель правления МСП Банка Петр Засельский. — Финансирование высокотехнологичных предприятий входит в число наших приоритетных направлений».

Программа запущена в рамках проекта Правительства «Взлет — от стартапа до IPO». Она позволяет малым и средним предприятиям получить финансирование по низкой ставке для пополнения оборотных средств или инвестиционных целей. На такую поддержку могут рассчитывать компании, работающие в одном из 16 приоритетных направлений, среди которых интернет вещей и искусственный интеллект, квантовые вычисления, коммуникации и сенсоры, мобильные сети связи. В рамках программы за три квартала этого года клиенты МСП Банка привлеки 3,19 млрд рублей. Заявки на льготное кредитование подаются через Цифровую платформу МСП.РФ.