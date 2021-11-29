Малому бизнесу опять нужна помощь: как банки помогают МСБ удержаться на плаву?

Когда Владимир Путин объявил в конце октября еще одну нерабочую неделю, этот указ сопровождался новым пакетом государственной поддержки бизнеса, в которой самое активное участие должны были принимать банки. Спустя месяц эти программы остаются актуальными, поскольку на смену внеплановым выходным пришли новые ограничения — в частности, ограничения допуска для непривитых сотрудников и посетителей. В каком состоянии сейчас пребывает кредитный портфель малого и среднего бизнеса, а также насколько востребованными оказались льготные программы, разбирался «Континент Сибирь».

Новый пакет антикризисных мер поддержки бизнеса обсуждался в ходе совещания представителей банков и федерального правительства, в том числе первого вице-премьера Андрея Белоусова, который эту программу и предложил. Там же был обозначен круг банков, которые смогут выдавать льготные кредиты, в том числе по программе «ФОТ 3.0» — в их число попали не только федеральные игроки, но и регионалы. «Мы принимаем активное участие в программах кредитования малого и среднего бизнеса приоритетных отраслей по льготной ставке, в том числе и по программе «ФОТ 3.0», — прокомментировала «Континенту Сибирь» начальник департамента корпоративных отношений банка «Левобережный» Елена Севостьянова. — И мы видим, что на текущий момент вся продуктовая линейка остается востребованной». Всего таких банков оказалось более 30.

По словам Андрея Белоусова, введение QR-кодов в общепите Москвы привело к среднесуточному падению выручки отрасли более чем на треть. В целом по стране можно оценить падение примерно в 4 млрд рублей ежесуточно. Без какой-либо поддержки в такой ситуации просто нельзя выжить.

ФОТ и другие

«ФОТ 3.0», как и предыдущие очереди этой программы, нацелен прежде всего на сохранение занятости: основным условием его применения остается сохранение коллектива не менее чем на 90%. При этом получить льготный кредит на поддержку занятости могут как те, кто уже принимал участие в предыдущих версиях программы, так и те, кто начал свое дело во второй половине 2021 года.

О том, насколько эта программа востребована, говорят данные самих банков. Сбер после первой недели сообщил о том, что получил более 10 тысяч заявок на общую сумму более 27 млрд рублей. Всего банк оценил сумму, которую планировалось выдать по данной программе, в 40 млрд рублей. ВТБ спустя две недели отчитался о более чем 2 тысячах заявок на общую сумму 15 млрд рублей, а в числе регионов-лидеров по востребованности данных кредитов оказались Красноярский край и Иркутская область. Чаще всего за подобной поддержкой, что закономерно, обращались те, кто попал под QR-ограничения: предприятия ресторанного, гостиничного бизнеса и туристических услуг, кинотеатры, учреждения дополнительного образования и другие отрасли сферы услуг.

По данным того же ВТБ, предыдущий цикл программы кредитования на выплату зарплаты позволил сохранить только в Красноярском крае и Хакасии более 10 тысяч рабочих мест в 296 предприятиях.

МСП Банк, изначально ориентированный на этот сегмент, подводя итоги прошлого льготного периода, отметил, что 80% всех кредитов на поддержку занятости получила сфера услуг. 12% взяли ретейлеры из числа тех, кто не продавал товары первой необходимости, 7% — представители сферы логистики и транспорта, и лишь 3% составили промышленники и строители. При этом вне рамок льготных кредитов обрабатывающая промышленность и стройка в Сибири растут уверенными темпами — это, в частности, отметили представители новосибирского офиса Росбанка.

Еще одна востребованная в текущих условиях программа — кредитование по программе № 1764, которая может использоваться как для развития предпринимательской деятельности или на инвестиционные задачи (срок 5–10 лет), так и для пополнения оборотных средств (до года). Стоимость этого кредита привязана к ключевой ставке Центробанка и рассчитывается по формуле «КС плюс 2,75% или меньше». По словам директора территориального офиса Росбанка в Новосибирске Евгения Рузавина, с начала года рост кредитования по этой программе составил более 50%.

Программа стимулирования кредитования МСП, возобновленная в начале ноября, — еще одно актуальное сегодня предложение. В него включены как новые кредиты заемщикам из пострадавших отраслей, так и рефинансирование уже имеющихся. И все по одной ставке — 8,5% на первые 18 месяцев, дальше — стандартная ставка банка. По словам заместителя управляющего по МСБ Сибирского филиала банка «Открытие» Ольги Гринько, ограничения по отраслям в этом году стали значительно мягче, чем в 2020-м, и сегодня, например, никто не сомневается в том, что транспортную отрасль или розничную торговлю также можно считать пострадавшими от COVID-19. В прошлый локдаун они были включены в список не сразу и не везде.

Кроме того, многие банки представляют клиентам свои собственные программы поддержки. Это может быть упрощение процедуры реструктуризации кредитов пострадавших отраслей, или отсрочка по основной сумме долга, или облегчение условий по овердрафту. Некоторые банки также подключились к федеральной программе по субсидированию ставки за прием оплаты по QR-кодам через Систему быстрых платежей, которая теперь работает и в качестве платежного средства. До конца года пользователи могут ежемесячно получать субсидии в размере комиссии за все транзакции через СБП.

В Сибири, по данным ВТБ, в число наиболее востребованных предпринимателями форм поддержки попали также программа Фонда развития промышленности, программа повышения конкурентоспособности, возобновленная программа Корпорации МСП, Минэкономразвития и Банка России (Программа 4), ориентированная в первую очередь на предприятия сферы услуг, наиболее пострадавшие от пандемии.

Кредиты, предоставленные субъектам МСП за сентябрь 2021 года в разрезе субъектов СФО

Субъект Объем кредитов МСП (млн руб) Задолженность по кредитам МСП (млн руб) Просроченная задолженность по кредитам МСП (млн руб) Доля просроченной задолженности в общей сумме кредитов МСП Доля задолженности кредитов МСП в общей сумме задолженности ЮЛ и ИП Республика Алтай 1269 5681 212 3,73% 28,45% Республика Тыва 190 2004 74 3,71% 29,39% Республика Хакасия 1362 10489 626 5,97% 70,91% Алтайский край 12087 75589 7828 10,36% 52,99% Красноярский край 14789 102042 6194 6,07% 14,73% Иркутская область 13786 67700 2037 3,01% 17,64% Кемеровская область 5664 35904 3415 9,51% 7,31% Новосибирская область 27108 158816 7253 4,57% 47,53% Омская область 7540 55199 15816 28,65% 43,59% Томская область 5697 28040 1032 3,68% 20,57% СФО 89491 541464 44486 8,22% 23,05%

Данные: Банк России

Что в портфеле?

«Компании малого бизнеса гибко адаптируются к условиям рынка. Еще по окончании первого полугодия мы увидели, что 90% предприятий малого бизнеса сумели восстановить или возобновить свою деятельность и вернулись в стандартные графики платежей по кредитам. Бизнес начал наращивать кредитоспособность. И сейчас, по итогам 9 месяцев, можно сказать, что большое количество компаний смогли приспособиться, использовать современные инструменты для поддержания деятельности, — комментирует начальник управления продаж департамента малого бизнеса Росбанка Тимур Масхидов. — Мы ожидаем рост продаж кредитных продуктов компаниям малого бизнеса в пределах 15–20%. Это, конечно, во многом зависит от ситуации на рынке и новых волн пандемии».

Согласно данным Банка России, который уже подвел итоги III квартала, объем кредитов, предоставленных малым и средним предприятиям, вырос в сентябре на 23,6% в годовом выражении — до 941,6 млрд рублей. Всего банки предоставили МСП 174 394 кредита — по данным ЦБ, это наибольшее значение с начала 2021 года.

Средняя ставка по кредитам, взятым на срок до одного года, поднялась в сентябре до 9,1% годовых, а по долгосрочным кредитам — до 9,26% годовых.

Общая сумма задолженности МСП по итогам III квартала увеличилась на 22,3% в годовом исчислении (до 6,6 трлн рублей). При этом число самих малых и средних предприятий, имеющих кредиты, за этот год уменьшилось на 14,8%, а число кредитных договоров — на 11,4%.

Этот тренд, по словам главного аналитика компании TeleTrade Марка Гойхмана, резко усилился во втором полугодии: в июле число клиентов и договоров снизилось на 9% и 10,3% соответственно, в августе — на 10,6% и 13% соответственно. Получается, что число кредитуемых предприятий снижается, но при этом сумма портфеля растет.

Из этого можно сделать вывод, что востребованность кредитования увеличилась, а возможности его получения значительно сократились. Рост совокупного портфеля связан именно с повышением потребности в кредитах для преодоления негативных проявлений пандемии и во многом компенсирующих снижение поступления денежной выручки. Но только у тех компаний, которые могут претендовать на кредитование. А таких стало на целую треть меньше, что косвенно говорит о кризисе в данной сфере.

Некоторые аналитики говорят, что «кредиты на спасение», нацеленные прежде всего на удержание бизнеса на плаву, постепенно уступают место «кредитам на рост». Вместо пополнения оборотных средств бизнес все чаще берет деньги на инвестиционные цели. Но и «оборотка» сейчас по-прежнему нужна. «На оборотные средства бизнес кредиты брал и продолжает брать, — говорит Ольга Гринько. — Это обусловлено в том числе и тем, что закупочные цены предприятий сейчас растут, и таким образом инфляционные процессы в экономике страны отразились на росте заемных средств компаний и на спросе на кредиты банков».

Требования к получению банковского финансирования — как льготного, так и нет — тоже ужесточаются, что связано в том числе с неблагоприятным состоянием дел в сегменте МСП, которое с введением новых ограничений только усилилось. Об этом свидетельствует и очень негативная динамика просроченной задолженности. Число кредитов, по которым она наблюдается, по словам Марка Гойхмана, выросло по итогам III квартала 2021 года на 30,8% по сравнению с 2020-м, а количество компаний, у которых она есть, — на 27,1%. Получается, что рост «просрочки» обгоняет общий прирост кредитного портфеля.

Еще один сдерживающий фактор для компаний — рост средней процентной ставки, которая привязывается к ключевой ставке ЦБ и возросшим рискам кредитования МСП, особенно той его части, которая неизменно попадает под коронавирусные ограничения — общепит и культура. Именно из-за такого негатива банки считают МСП не самым желательным заемщиком, несмотря на все стимулы со стороны государства.

Но Сибирь здесь отличилась в хорошую сторону.

«Чем выделяется динамика МСП-кредитования в Сибири? Здесь в сентябре объем кредитования МСП поднялся на 22,6% за год, а общая сумма задолженности — на 16,1%. Это несколько ниже общероссийских показателей, но стоит отметить, что просроченная задолженность портфеля МСП в Сибирском федеральном округе снизилась на 1,4% и составила всего 8,2% по округу, — подчеркнул Марк Гойхман. — А в Новосибирской области оказалась еще почти в два раза меньше — 4,6%. Средний по России показатель, для сравнения — 9,1%».

По данным Банка России, больше всего денег в сентябре 2021 года в сегменте МСП получили ретейлеры и автосервисы — они взяли кредитов на сумму 406,2 млрд рублей. На обрабатывающие производства пришлось 116,7 млрд рублей, на строительство — 102,5 млрд рублей, 91,3 млрд рублей заняли предприятия научной отрасли, на операции с недвижимостью пришлось 69,7 млрд, на финансовую и страховую деятельность — 40,5 млрд рублей, на транспортировку и хранение — 38,7 млрд, на сельское и лесное хозяйство — 33,7 млрд рублей.

В заключение стоит отметить еще один факт: в конце октября несколько региональных банков, имеющих базовую лицензию (сниженные требования к уставному капиталу и запрет на ряд операций с иностранными компаниями), сами попросили ЦБ причислить их к субъектам МСП, чтобы они могли воспользоваться положенными данному сегменту послаблениями и льготами (фактически они ими и являются — и уже пользуются программой № 1764). Пока поддержки со стороны регулятора это предложение не получило. Но сам его факт говорит о том, что сейчас малому бизнесу без крепких «костылей» приходится очень нелегко.