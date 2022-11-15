На стройку дороги к СКИФу в Новосибирской области привезли балки

В Новосибирской области активно ведётся возведение эстакады, призванной улучшить проезд из Кольцово и Академгородка к строящемуся источнику синхротронного излечения СКИФ. В Территориальном управлении автодорог (ТУАД) региона сообщили о ходе работ.

Как рассказали в управлении 15 ноября со ссылкой на подрядчика, ООО «СпецТрансСтрой», на стройку привезли все балки для дальнейшего монтажа. Они будут полностью установлены до конца текущего месяца.

Кроме того, в рамках работ на объекте идёт переустройство инженерных коммуникаций – сетей водопровода и канализации.

Контракт на строительство эстакады вблизи наукограда Кольцово был заключён с ООО «СпецТрансСтрой» в сентябре 2021 года. Возведение объекта ведётся по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», работы идут круглосуточно.

Проект включает в себя двухполосную дорогу и эстакаду, их общая протяжённость составит 995 метров. Объект является вторым пусковым комплексом автодороги «Барышево-Орловка-Кольцово», он начинается в районе ликвидированного железнодорожного переезда на остановочной платформе «Барышево» и заканчивается в районе административно-бытового комплекса посёлка Кольцово.

Планируется, что эстакада и дорожные подходы создадут бессветофорную транспортную артерию, которая будет обеспечивать стабильный скоростной режим автотранспорта на участке Барышево-Орловка-Кольцово в объезд наукограда. Помимо этого, объект улучшит выезд из Кольцово и Академгородка к центру СКИФ, а также на Ленинск-Кузнецкую трассу.

Напомним, что контракт на строительство эстакады был заключён на сумму 542 млн руб., до этого конкурс по поиску подрядчика несколько раз срывался из-за отсутствия заявок и несоответствия участников требованиям аукциона.

Согласно контракту, срок выполнения работ — 20 октября 2023 года.