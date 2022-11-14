С проектировщика красноярского метро хотят взыскать 680 млн рублей

Транспортное управление Красноярского края хочет взыскать почти 680 млн рублей с подрядчика по корректировке проектно-сметной документации (ПСД) метрополитена. Основанием для обращения стало отсутствие положительного заключения госэкспертизы при корректировке документов.

В арбитражный суд Красноярского края поступил иск краевого государственного казенного учреждения «Краевое транспортное управление» к АО «КрасноярскТИСИЗ». Госзаказчик просит расторгунть контракт на ПСД первой линии метро и возместить почти 680 млн рублей, из них 526,4 млн рублей выплат по контракту, 141,6 млн рублей пени. Также транспортное управление насчитало 11,1 млн рублей убытков.

Обязательным условием выполнения работ являлось получение положительного заключения госэкспертизы до 20 декабря 2019 года.

«По состоянию на 30 сентября 2022 года разработанная АО «КрасноярскТИСИЗ» проектная документация так и не получила положительного заключения государственной экспертизы. При этом заказчик не может использовать при строительстве объекта капитального строительства проектно-сметную документацию, не получившую положительное заключение государственной экспертизы», — говорится в сообщении пресс-службы арбитражного суда. Отсутствие заключения послужило основанием для обращения в суд.

Заседание арбитражного суда назначено на 7 декабря 2022 года.

Ранее летом 2022 года продлен арест экс-главы «Краевого транспортного управления» Константина Мандрова по делу о хищении при строительстве метро. Бывший глава транспортного управления, по версии следствия, подписал акт приема-передачи выполненных работ по корректировке ПСД, зная, что документы не прошли госэкспертизу. Из-за этого федеральный бюджет понес ущерб в 700 млн рублей.

Напомним, что красноярские власти планируют продолжить работы по строительству метрополитена. Соответствующая информация появилась в проекте краевого бюджета на 2023-2025 годы.