В Томской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы департамента информационной политики администрации региона и предпринимателя, подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного Управления СК России по региону.

По версии следствия, сотрудница департамента, занимая в период с июня 2020 по август 2021 гг должность зампреда комитета проектной и аналитической работы, а затем до декабря 2022 года — председателя комитета работы со СМИ, и директор коммерческой организации совершили хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере при выполнении заключенных между областным департаментом финансово-ресурсного обеспечения и коммерческой организацией госконтрактов по реализации информационных компаний.

«Договорившись о том, что часть условий технических заданий к указанным контрактам выполняться коммерческой организацией не будет, но работы будут приняты и оплачены в полном объеме, сотрудница департамента ежемесячно готовила экспертные заключения, содержащие недостоверные сведения о соответствии выполненных работ условиям контракта. На основании указанных заключений были подписаны акты сдачи-приемки оказанных услуг и произведена оплата выполненных работ на сумму свыше 1 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что подозреваемые задержаны, им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ. По месту их проживания и в областном департаменте информационной политики проведены обыски. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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