Суд продлил арест экс-главе заказчика проекта метро в Красноярске

В Красноярском крае суд продлил арест экс-главе «Краевого транспортного управления» по делу о превышении полномочий. По данным объединенной пресс-службы судов края, его обвиняют в хищении средств из госконтракта по строительству метро в Красноярске.

Железнодорожный районный суд Красноярска продлил меру пресечения бывшему директору «Краевого транспортного управления» Константину Мандрову, обвиняемому в совершении преступления по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Напомним, экс-чиновник был задержан в начале июля в Москве, после чего его доставили в Красноярск. Фигуранту дела избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 сентября.

По данным следствия, в сентябре 2019 года краевое государственное казенное учреждение «Краевое транспортное управление» заключило госконтракт на корректировку проектно-сметной документации строительства первой линии метрополитена в Красноярске. Стоимость работ по контракту составила более 975 млн рублей.

Руководитель учреждения подписал акт приема-передачи выполненных работ. При этом чиновник знал, что подрядчик не выполнил работы в полном объеме, по ним также отсутствовало положительное заключение госэкспертизы. В результате коммерческой организации было неправомерно перечислено более 742 млн рублей.

«Мандрова обвиняют в хищении денежных средств из госконтракта по строительству первой линии метрополитена в Красноярске. По версии следствия, глава управления принял работы без госэкспертизы, тем самым нанеся федеральному бюджету ущерб более 700 миллионов рублей», — уточняется в сообщении телеграм-канала объединенной пресс-службы судов Красноярского края.

25 августа Железнодорожный районный суд Красноярска продлил меру пресечения фигуранту дела. Он останется под стражей до 2 ноября текущего года.

Отметим, в конце июля стало известно о том, что правоохранители задержали министра транспорта Красноярского края Константина Димитрова. По предварительным данным, задержание чиновника инициировано в связи с показаниями арестованного по делу о хищении 900 млн рублей руководителя «КрасноярскТИСИЗ» Олега Митволя. Средства были выделены на строительство метро в Красноярске.