В рамках МИПов будет выделено 73 млн рублей на завершение строительства долгостроя в Новосибирске

В Новосибирске достроят дом №16 в микрорайоне Закаменский. Средства на строительство направят в рамках двух масштабных инвестиционных проектов (МИП). Жилье получат более 350 дольщиков. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.



По словам министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова, микрорайон Закаменский – самая сложная и требующая крупных финансовых вложений площадка, на которой расположены 4 долгостроя. Своих квартир ждут порядка 1200 дольщиков. Проблемы трех долгостроев – домов № 11, 12 и 13 – решаются в рамках взаимодействия правительства Новосибирской области с ППК «Фонд», а дом № 16 достраивается благодаря применению областных механизмов помощи обманутым дольщикам.

«На данный объект – дом № 16 микрорайона Закаменский – уже выделена субсидия на подключение инженерных коммуникаций – 4,5 млн рублей, в 2018 году благодаря реализации одного масштабно-инвестиционного проекта на достройку дома было привлечено 45 млн рублей, теперь подписаны еще два МИПа, в рамках которых 73 млн рублей будут направлены на завершение строительства объекта. Это поможет решить проблемы 357 дольщиков», – объяснил Алексей Колмаков. Его слова приводит пресс-служба правительства региона.

Инициатор обоих МИПов – ООО «Специализированный застройщик «Союз-Инвест». Проекты рассчитаны на 10 лет. Кроме того, по факту реализации двух проектов в собственность обманутых дольщиков планируется передать более 1,5 тысяч кв.м. жилых помещений (но не менее 2,5 % от возведенных площадей).

По данным Rusprofile, учредителем ООО «Специализированный застройщик «Союз-Инвест» является ООО «Сибирская финансовая корпорация» (г. Барнаул). Владельцами этого юрлица в равных долях являются Сергей Отмашкин и Елена Греб.