Застройщик из Барнаула получил участок земли в Новосибирске без торгов

Губернатор Новосибирской области рекомендовал мэрии Новосибирска выделить без торгов земельный участок под масштабный инвестиционный проект ООО «Специализированный застройщик «Союз-Инвест». «Континент Сибирь» узнал, на каких условиях получил землю барнаульский застройщик.

Компания «Специализированный застройщик «Союз-Инвест» намерена реализовать в Новосибирске масштабный инвестпроект по строительству «Жилого комплекса «Новый горизонт» в левобережной части города. Директор компании – известный барнаульский бизнесмен и сын почетного строителя РФ Владимира Отмашкина Сергей Отмашкин.

Инвестиционный проект рассчитан на 10 лет и предполагает строительство 4-х многоэтажных домов, общая площадь жилых помещений в которых должна составлять не менее 65305 кв.м.

Для реализации проекта губернатор Новосибирской области своим распоряжением от 5 декабря 2019 г. рекомендовал мэрии Новосибирска выделить застройщику без торгов участок земли по ул. Рельефная в Ленинском районе города общей площадью почти 40 тыс. кв. м.

Однако реализации проекта возможна при выполнения ряда существенных условий. Так, инвестор должен будет передать в собственность обманутых новосибирских дольщиков не менее 1633 кв.м жилых помещений в домах, которые он планирует построить на выделенном участке земли.

Кроме того, «СС «Союз-Инвест» обязан внести не менее 70 млн рублей для завершения строительства долгостроев. Так, не менее 52 млн рублей компании необходимо внести на завершение строительства многоэтажного жилого дома в Октябрьском районе Новосибирска по улице Декабристов, строение 10, и не менее 18 млн рублей на завершение жилого дома и трансформаторной подстанции в Дзержинском районе по улице Учительская, строение 9.

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