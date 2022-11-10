Крупный новосибирский застройщик намерен строить жилье в Омске

«Первый строительный фонд» планирует строить многоквартирные дома и объекты социальной инфраструктуры на территории Омской области.

Топ-менеджеры группы компаний «Первый строительный фонд» обратились в минстрой Омской области за информацией о наличии перспективных площадок комплексного развития на незастроенной территории для реализации своих проектов, сообщила пресс-служба правительства региона. Также новосибирский застройщик собирается участвовать в аукционах на предоставление земельных участков под строительство в Омске.

Кроме того, 8 октября состоялась встреча губернатора Александра Буркова с генеральным директором ООО «Первый строительный фонд», вице-спикером Заксобрания Новосибирской области Майисом Мамедовым, во время которой они обсудили перспективы сотрудничества. «Приятно, что вы проявили интерес к нашей территории. О вашей компании слышали только хорошее, знаем и результаты работы: вы строите много жилья, социальные объекты, спортивные сооружения. Мы открыты для совместной работы и готовы оказывать посильное содействие», – цитирует Александра Буркова его пресс-служба.

В свою очередь Майис Мамедов рассказал главе региона, что за довольно короткий срок он уже трижды побывал в Омске, изучил обстановку: «Первый раз я был здесь на открытии прекрасного ледового дворца «G-Drive Aренa» – очень понравился комплекс, он заслуживает своих вложений. Второй раз был пару недель назад по приглашению Сбера и сегодня приехал специально, чтобы встретиться с вами. Исполнительный директор нашей компании уже в десятый раз, по-моему, в вашем городе, изучил всё вдоль и поперёк. Мы работаем в Новосибирске, но банк Сбер настоятельно рекомендует выходить на омский рынок, и мы готовы выйти на жилищное строительство, на социальные объекты, – у нас богатейший опыт, уже наметили кое-какие планы, надеюсь, что на следующий год в это время мы уже увидим первые результаты».

В качестве первого шага для захода на омский рынок новосибирский застройщик рассматривает проекты жилищного строительства, а затем компания планирует включаться в решение задач развития социальной инфраструктуры региона: подхватывать строительство детских садов, учебных заведений, новых объектов здравоохранения.

Напомним, в августе этого года Единый ресурс застройщиков признал новосибирские новостройки одними из лучших в России.