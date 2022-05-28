Рокировка в новосибирском Заксобрании

Как стало известно «Континенту Сибирь», пост вице-спикера в Заксобрании Новосибирской области может занять экс-председатель комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Майис Мамедов.

В перерыве сессии Заксобрания 26 мая депутаты комитета по транспортной, промышленной и информационной политике избрали нового председателя. Им стал вице-спикер Валерий Ильенко. Майис Мамедов, возглавлявший до этого комитет, сложил с себя полномочия добровольно. Тогда депутат, комментируя свое решение «Континенту Сибирь», сказал, что ему поступило предложение, которое исключает руководство комитетом.

По информации «Континента Сибирь» от осведомленных источников в Заксобрании, гендиректор ООО «Первый строительный фонд» и руководитель ассоциации «Региональный деловой клуб строителей» Майис Мамедов покинул пост председателя комитета из-за разногласий с коллегами-депутатами. «Он устроил из комитета офис своей организации, относился к коллегам, как к своим подчиненным, что, естественно, не устраивало депутатов и приводило к конфликтам», – рассказал собеседник издания.

По словам источника, Майис Мамедов заручился поддержкой председателя Заксобрания Андрея Шимкива. И его кандидатуру предложат на пост вице-спикера регионального парламента. «Я бы не сказал, что это усиление влияния Мамедова, так как пост, который занимал Валерий Ильенко, скорее номинальный, направленный на решение вопросов внутри Заксобрания», – отметил другой собеседник «Континента Сибирь».

Согласно статье 2 Регламента Законодательного собрания Новосибирской области заместители председателя Заксобрания избираются из числа депутатов открытым голосованием. Кандидатуры вправе вносить председатель, депутатские объединения и депутаты. Также регламент позволяет самовыдвижение. Избрание вице-спикера вместо Валерия Ильенко может состояться на очередной сессии регионального парламента в июне.

Напомним, в марте депутаты увеличили число заместителей председателя Заксобрания до пяти. Депутат Ирина Диденко была избрана вице-спикером по экономике.