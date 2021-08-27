25 августа состоялось расширенное совещание Ассоциации «Региональный деловой клуб строителей» (РДКС) под председательством депутата Законодательного собрания Новосибирской области Майиса Мамедова, в котором принял участие первый зампред Госдумы РФ Александр Жуков. «Континент Сибирь» информирует, о чем новосибирские строители говорили с представителем федерального законодательного органа.

В программе мероприятий приняли участие первый заместитель губернатора Юрий Петухов, председатель комитета по строительству Законодательного собрания Новосибирской области Александр Терепа, управляющий Новосибирским отделением Сбербанка Николай Шилов, руководители организаций строительного комплекса.

Перед совещанием участники программы посетили кирпичный завод «ЛИКОЛОР», который ранее признавался минстроем лучшим предприятием строительных материалов Новосибирской области за 2020 год. В ходе экскурсии Александр Жуков отметил, что это высокотехнологичное предприятие отвечает всем современным требованиям.

«Строительная отрасль еще раз доказала, что она — локомотив, который помогает выводить экономику из кризиса», — констатировал первый заместитель председателя Госдумы.

О ситуации в строительной отрасли Новосибирской области рассказал министр строительства региона Иван Шмидт. По его словам, несмотря на все сложности — дефицит стройматериалов, рабочей силы, переходный период, связанный с проектным финансированием, — по итогам семи месяцев этого года отрасль показывает хорошие темпы развития, прирост составил 12,7%. В этом году в регионе уже построено более 840 тысяч квадратных метров жилья.

О том, как видят ситуацию сами застройщики, рассказал президент ассоциации «Строители Сибирского региона» Александр Савельев. Всего в регионе работают 93 строительные компании, восемь из них (4,4%) — проблемные. Из 579 домов, которые строятся в области, только 338 (58,4%) возводят с использованием эскроу-счетов. При этом Александр Савельев подчеркнул, что переход на проектное финансирование не гарантирует того, что застройщики могут избежать банкротства.

Также представитель региональных строителей отметил, что в Новосибирской области есть значительное — на 23,9% — отставание по заработной плате строителей. Если в среднем по России зарплата рабочих на стройке составляет около 56 тысяч рублей, в Новосибирской области средняя зарплата — 41 тысяча рублей.

На совещании поднимались актуальные вопросы ценообразования при возведении социальных объектов, ограничения участия в гостендерах компаний, которые не имеют собственных строительных мощностей. Застройщики выступили с предложением по совершенствованию законодательства о комплексном развитии территорий (КРТ), рассмотрели предложения по расселению ветхого и аварийного жилья.

Как подчеркнул, завершая совещание, председатель Ассоциации «РДКС» Майис Мамедов, со многими проблемами и задачами застройщики справятся самостоятельно, но отдельные вопросы можно решить только при федеральной поддержке отрасли. Александр Жуков отметил, что всегда открыт к диалогу и готов оказывать содействие в решении проблем строителей.