Новосибирские новостройки признаны одними из лучших в России

Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ.РФ) наградил призеров и победителей премии ТОП ЖК-2022, а также лидеров по вводу жилья в регионе в 2021 году. Вручил дипломы руководитель портала ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик, который специально для этого приехал в Новосибирск.

Чествование победителей федерального конкурса прошло во время 25-й конференции «Многоквартирное строительство: Новые вызовы и перспективы», которая состоялась 18 августа в Новосибирске. Организаторы конкурса — Национальное объединение застройщиков жилья (НОЗА), портал ЕРЗ.РФ и Торгово-промышленная палата РФ. Как отметил Кирилл Холопик, поздравляя победителей, в этом году организаторы конкурса приняли решение провести награждение непосредственно в регионах – в городах, где идет активное жилищное строительство. «Новосибирские застройщики традиционно занимают первые места в федеральном конкурсе и надеемся, что они будут и дальше высоко держать планку», – сказал руководитель портала ЕРЗ.РФ.

Больше всего дипломов в престижном конкурсе завоевала компания Брусника. «Квартал на Декабристов» занял второе место в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в РФ», а «Европейский берег» занял третье место в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в РФ, редевелопмент территории жилой застройки».

«Кварталу на Декабристов» также присвоили класс «Е» умного дома (базовый умный дом). Как подчеркнул Кирилл Холопик, такие дипломы в РФ пока еще редкость. Для признания новостройки умной класса «Е» застройщик должен реализовать в многоквартирном доме минимальный набор из 5 функций: автоматизированный сбор и передача в управляющую компанию показаний счетчиков, видеонаблюдение, удаленное управление доступом людей и транспорта на территорию жилого комплекса и web-приложение для подачи заявок в УК.

В номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Новосибирской области» первое место занял «Квартал на Декабристов», второе – «Я-Маяковский» ГК «Стрижи» и третье у ЖК «Расцветай на Красном». В этой номинации финалистами также стали ГК «Дом-Строй» с ЖК «Романтика» и ГК «Новый мир» с ЖК «История».

В категории «Лучший жилой комплекс-новостройка в Новосибирской области, доступное жильё» первое место завоевал «Квартал с урбан-виллами на Никитина» (Брусника), Второе место отдали ЖК «Чистая слобода» (ГК «КПД-Газстрой»). И третье место – ЖК Red Fox (ГК SKY Group).

В номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Сибирском федеральном округе, малоэтажные дома» второе место занял коттеджный поселок «Гармония», застройщик ГК «Гелеон», а третье место у ЖК «Французский квартал», застройщик Строительно-финансовое объединение «Основа».

В номинации по объему ввода жилья в 2021 в Новосибирской области первое место заняла ГК «Расцветай» (124 717 кв. м), второе – ГК «Стрижи» (105 710 кв. м) и на третьем месте – ГК «СМСС» (78 448 кв. м).

Новосибирская область входит в ТОП-15 региона по объему ввода жилья. «Приятно, что наши новосибирские застройщики традиционно становятся победителями и призерами самого масштабного федерального конкурса новостроек», — отметила в ходе награждения заместитель министра строительства Новосибирской области Юлия Сырова.