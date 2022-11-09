Региональную программу капитального ремонта многоквартирных домов необходимо актуализировать так, чтобы жители не пострадали от роста тарифов. К такому выводу пришли депутаты Заксобрания, обсуждая изменения в программе, предложенные региональным министерством ЖКХ и энергетики.

Сегодня, 9 ноября, комитет по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Заксобрания Новосибирской области рассмотрел вопрос «Об актуализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, в 2022 году и установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2023 — 2025 годы». Докладывая по этому вопросу, министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов рассказал, что программа капремонта будет продлена до 2052 года (ранее она была рассчитана до 2043 года). «Многие регионы уже приняли решение о продлении программы», – сообщил министр. Также, по его словам, минимальный размер взноса в 2023-2025 году нужно увеличивать ежегодно на 24%. «Необходимый размер взноса на капремонт рассчитан, исходя из стоимости запланированных работ – 11,9 млрд рублей в течение трех лет», – пояснил Денис Архипов.

Стоит отметить, что с 2014 года на территории Новосибирской области из 13496 многоквартирных домов, нуждающихся в капремонте, отремонтировано 3035 (или 22,5%). При этом выполнить все работы, запланированные программой на 2022 год, не удастся, так как сумма задолженности населения превысила 1 млрд рублей. Региональное минЖКХ подготовило ряд мер по увеличению доходов и снижению расходов Фонда капремонта, среди них — исключение из программы домов, в которых пять и менее квартир, субсидии из областного бюджета в размере 300 млн рублей и другие.

«Мы понимаем, что дома находятся в не очень хорошем состоянии, даже программа, рассчитанная до 2052 года, вряд ли обеспечит достойное проведение капремонта. Если запланировать проведение работ на 3 миллиарда, то 700 миллионов мы должны будем добрать с населения, а оно богаче не становится. Я бы на рабочей группе рассмотрел вопрос о том, чтобы из бюджета Новосибирской области выделять больше средств на покрытие какого-то процента из этой программы, чтобы не все эти 24 процента ложились на плечи жителей», — предложил депутат Заксобрания Новосибирской области Вячеслав Илюхин.

Зампред комитета по строительству, ЖКК и тарифам Заксобрания Новосибирской области Евгений Покровский призвал министра вернуть четырехквартирные дома в программу капремонта. «В законе четко сказано: на усмотрение субъекта. Вы знаете этот закон, не рискуйте!», – напомнил депутат. Он также поддержал предложение коллеги Вячеслава Илюхина снизить нагрузку с населения. «Есть несколько направлений, как можно решать этот вопрос. Одно из них – за счет других программ, федеральных и местных. Я считаю, что можно найти средства, чтобы повышение взноса на капремонт было на уровне 17-18%. Будем конкретно этим заниматься. Сегодня без окончательных цифр федерального бюджета мы не можем со стопроцентной уверенностью сказать, удастся ли нам это сделать. Но то, что будем работать в этом направлении, это точно», – подчеркнул Евгений Покровский.

Напомним, в 2022 году минимальный тариф на капремонт был повышен на 25%. Кроме того, в этом году в Новосибирской области было запланировано увеличение тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) на 5,2%.