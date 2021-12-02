Коммунальные платежи в Новосибирской области могут повысить на 5,2%

В Новосибирской области могут повысить тарифы на услуги ЖКХ на 5,2% во втором полугодии 2022 года. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте «Электронная демократия» Новосибирской области.

Документ подготовил департамент по тарифам Новосибирской области. Согласно проекту постановления, увеличение тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) произойдет с 1 июля 2022 года на 5,2%. Отметим, это число является предельным индексом в регионе, который был установлен правительством РФ в октябре текущего года.

Уточняется, что постановление распространяется на все муниципальные образования региона, в том числе Новосибирск, Обь, Бердск и Искитим. На 5,2% поднимутся тарифы на холодное водоснабжение, отопление, электроснабжение, газоснабжение, обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

«Постановляю: утвердить и ввести в действие с 1 января 2022 года прилагаемые предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Новосибирской области на 2022 год», — указано в проекте постановления.

В настоящее время документ официально не принят, но уже прошел антикоррупционную экспертизу.

Отметим, в конце октября правительство РФ установило максимальный уровень индексации тарифов на услуги ЖКХ для каждого из регионов. В Новосибирской области нормативно разрешено индексировать стоимость услуг ЖКХ на 5,2%, такой же уровень установлен в Томской области. Выше индекс, в части, в Омской и Воронежской областях (5,3%), Оренбургской области (5,4), в Крыму, Москве, Татарстане, Чечне, Санкт-Петербурге (более 6%).

Напомним, ранее стало известно о том, что в Новосибирске подорожает проезд в метро. Он станет равен 27 рублям.