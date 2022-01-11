Новосибирские власти повысили тарифы на капремонт на 25%

В Новосибирской области увеличились тарифы на капитальный ремонт многоквартирных домов в 2022 году. Взносы выросли сразу на 25%.

Правительство Новосибирской области утвердило новые тарифы на капремонт многоквартирных домов региона. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, документ подписал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Согласно постановлению, в 2022 году минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, составляет 10, 07 рубля. В 2021 году он составил 8, 03 руб. (25,4%).

«Установлен минимальный размер взноса на капитальный ремонт с одного квадратного метра общей площади помещения в месяц: на 2022 год – в размере 10,07 руб.», — сообщает региональный оператор капитального ремонта многоквартирных домов Новосибирской области — Фонд модернизации ЖКХ.

Отметим, в 2019 году правительством Новосибирской области было утверждено постановление, согласно которому в 2022 году минимальный размер взноса на капремонт в регионе должен был увеличиться до 8,35 руб.

Напомним, в 2022 году в Новосибирской области запланировано увеличение тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) на 5,2%. Это число является предельным индексом в регионе, который был установлен правительством РФ в октябре текущего года. Тарифы могут подняться на холодное водоснабжение, отопление, электроснабжение, газоснабжение, обращение с твердыми коммунальными отходами.