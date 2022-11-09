Заместителя главы района Новосибирска заподозрили во взятке

В отношении заместителя главы администрации Кировского района Новосибирска возбуждено уголовное дело. Чиновник подозревается в получении взятки.

Информацию о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя главы Кировского района Новосибирска подтвердили информагентству ТАСС в правоохранительных органах 9 ноября.

По данным собеседника агентства, фигурант дела подозревается в получении взятки на сумму более 150 тыс. руб.

По неофициальной информации речь может идти об Александре Шишкине, курирующем в администрации района вопросы экономики и доходов. По данным мэрии Новосибирска, в его обязанности входит управление отделами по экономическому развитию и трудовых отношений, земельных и имущественных отношений, потребительского рынка и защиты прав потребителей. Кроме того, Шишкин координирует деятельность совета директоров промышленных предприятий Кировского района.

Напомним, что накануне утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы новосибирского «Горзеленхоза».