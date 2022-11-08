Директор новосибирского «Горзеленхоза» предстанет перед судом из-за упавшего на ребёнка дерева

Юлия Моисеева
 
суд
Фото Михаила Перикова

Прокуратура в Новосибирске утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летней главы муниципального предприятия «Горзеленхоз» Натальи Цветковой. По мнению правоохранителей, по её вине на ребёнка упало аварийное дерево.

Глава ведомства проходит по обвинению по ч. 2 ст. 293 УК РФ – «халатность», сообщили в прокуратуре Новосибирской области 8 ноября.

По версии следствия, на девятилетнего мальчика упало аварийно-опасное дерево в результате бездействия чиновницы. Инцидент произошёл в Нарымском сквере 5 июля.

Вред, причинённый ребёнку, оценен как тяжкий.

«Директор муниципального автономного учреждения Новосибирска «Горзеленхоз» небрежно отнеслась к выполнению своих обязанностей и не приняла меры по сносу аварийно-опасного дерева», — сообщили в областной прокуратуре.

Как отметили в надзорном ведомстве, до инцидента мэрия Новосибирска сообщала «Горзеленхозу» о необходимости принять меры в отношении аварийного дерева.

Отец мальчика предъявил к обвиняемой гражданский иск о возмещении морального и физического вреда на сумму 11,5 млн руб. В свою очередь, глава учреждения своей вины не признала.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Железнодорожный районный суд.

Напомним, что в августе по поручению главы СКР в Новосибирске возбудили уголовное дело об избиении ребёнка.

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