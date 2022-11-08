По словам Елены Бахаревой, выплаты мобилизованным новосибирцам практически завершены

С сегодняшнего дня, 8 ноября, вступает в силу региональный закон о поддержке членов семей мобилизованных жителей Новосибирской области. О том, что он себя включает, и какие еще меры помощи оказываются в связи с мобилизацией, сообщила в ходе пресс-брифинга министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева.

«Процесс идет. В первой половине ноября первые компенсации уже будем отдавать», – прокомментировала Елена Бахарева.

Министр напомнила о том, что в соответствии с принятым региональным законом, который сегодня вступил в силу, семьи граждан попавших под частичную мобилизацию, могут рассчитывать на три меры поддержки: компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, включая плату за капитальный ремонт, в размере 50%, обеспечение бесплатным питанием для тех детей в школах – в том числе и тех, кто учится с 5 по 11 классы – а также 100% компенсация платы за детский сад.

На сегодня, по словам Елены Бахаревой, в правительство поступило около 2 тысяч заявлений на компенсацию оплаты ЖКХ и более 400 – на детский сад.

При этом, в отличие от большинства других регионов, принявших аналогичные законы, В Новосибирской области достаточно только заявления — справку в военкомате о том, что кого-то из членов семьи мобилизовали, брать не надо. Об этом сообщил в ходе пресс-брифинга 8 ноября министр цифрового развития Новосибирской области Сергей Цукарь.

Елена Бахарева также отметила, что обещанные месяц назад губернатором Андреем Травниковым единовременные выплаты мобилизованным гражданам в размере 100 тысяч рублей практически завершены. Однако, по ее словам, это распространяется только на тех, кто действительно был мобилизован – тем, кто отправился в зону СВО добровольно, соответствующие выплаты не предусмотрены.